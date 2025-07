Repudio: “La educación hay que humanizarla sino es imposible resistir”

A propósito del repudio a las declaraciones de la directora del nivel inicial, hablamos con docentes sobre la situación de la educación en la primera infancia.

Andrea Sztychmasjter

El Sindicato de Trabajadores de la Educación Provincial de Salta (SITEPSA) expresó este miércoles 2 de julio su “repudio a los conceptos vertidos por la Directora de Educación Inicial” durante una jornada de capacitación docente realizada el pasado viernes ٢٧ de junio, a la que asistieron más de ٣٠٠ educadores del nivel inicial.

Según el comunicado, la funcionaria utilizó “términos, gestos ofensivos, amenazantes y descalificadores” hacia la tarea que realizan las maestras y maestros de jardines públicos. Además, intentó imponer la incorporación de contenidos de alfabetización digital sin reconocer la labor previa ni las condiciones adversas en que se desempeñan.

“El Ministerio desconoce que los docentes ya vienen abordando estos contenidos de forma transversal y rutinaria, pese a las carencias de equipamiento, escuelas deterioradas, falta de personal y sueldos insuficientes”, manifestó SITEPSA.

Cuarto Poder dialogó con dos docentes que se dedican a la enseñanza de las primeras infancias. Respecto a ¿Cuál es la situación de las maestras jardineras en Salta? y ¿Cuál es el contexto actual de discusión salarial y de condiciones laborales para el nivel inicial?

La artista y educadora Mily Ibarra señaló que en cuánto a la discusión salarial viene siendo histórica y siempre se han organizado los docentes:

“En lo laboral la situación económica me parece que nos afecta a todos, también creo que no estamos muy organizados para ir sobre un fin común y que me parece que los fines comunes tienen que dejar de lado las diferencias y ver el justo reclamo que no sea solamente también salarial sino que sea también que le dé un valor pedagógico y que tratemos de tener las condiciones también de capacitación en relación a lo que las maestras necesitan en lo que nosotras necesitamos todos los días”, describió.

Agregó que en lo pedagógico el juego entra como protagonista en la educación en el primer nivel: “Que se ponga también en valor el juego porque si no ocurre esto de creer que si enseñamos las letras o escribir eso es lo más importante y el nivel inicial como nivel por eso es el primer nivel del sistema educativo y es un nivel muy diferenciado a los demás es que toma el juego justamente porque el niño se constituye a partir del juego”.

Por su parte el docente Pablo Vidaurre describió:

Los docentes de nivel inicial la atravesamos por diferentes situaciones. La primera de ellas es la cuestión salarial, que eso es a nivel general con todos los niveles del sistema educativo. Nuestro sueldo, si nos ponemos a pensar en un docente que es el sostén de familia, no llega a cubrir con las necesidades básicas ni a cubrir la canasta básica. Inclusive los docentes que son solteros y que no tienen, a un tipo de responsabilidad que no sea la de los hijos también. Esto es totalmente ajena a la situación, tiene que ver con una cuestión de reconocimiento del profesional de la educación, porque los docentes de nivel inicial tenemos una carrera de cuatro años, seguimos estudiando para poder actualizarnos en cuanto a formas de enseñanza, en cuanto a cómo los chicos aprenden, a cómo se miran a las infancias hoy en día”.

Por otro lado, aseguró que la otra cuestión que están viviendo actualmente también es la baja matrícula en las salas.

“De repente de pasar de tener a 25 niños pasamos a tener 14, 13. Entonces no es una situación que uno la vea favorable, porque si bien el trabajo es mucho más personalizado, de por sí ya es personalizado, al tener baja matrícula se unifican salas, se cierran salas y obviamente nos quedamos sin puestos de trabajo. Y otra cosa también es el tema de los recursos”, señaló.

Rosario Vera de Peñalosa, originaria de La Rioja, fue la pionera en la creación de jardines de infantes en el nivel inicial. Es importante revalorizar su figura, ya que su trabajo no solo abrió oportunidades laborales, sino que también destacó el papel de la mujer como formadora y no solo como cuidadora.