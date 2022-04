El ministro de la Corte de Justicia de Salta, Horacio Aguilar, presentó la renuncia al cargo por “una motivación estrictamente personal, dada mi intención de regresar al ejercicio libre de la profesión de abogados”, señaló en una carta que le envió al Gobernador Gustavo Sáenz.

En la misiva fechada el 22 de este mes, Aguilar señala que la renuncia será efectiva desde el 30 y resaltó que se desempeñó con la mayor dedicación y esfuerzo “con el objetivo de lograr un servicio de justicia cada vez más eficiente, asentad en los principios de independencia, imparcialidad e integridad que deben regir siempre esa noble y difícil tarea”.

Por último, Horario Aguilar subrayó que seguirá bregando por la vigencia plena de los principios rectores de la justicia y que resultan indispensables para un sistema judicial que proteja los derechos y garantías individuales y colectivos “sin condicionamientos de ninguna especie”.

EL TEXTO COMPLETO DE LA RENUNCIA

Salta, 22 de abril de 2.022.

SR GOBERNADOR

DE LA PROVINCIA DE SALTA

DR. GUSTAVO SAENZ

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. a efectos de presentar mi

renuncia al cargo de Juez de la Corte de Justicia de Salta, a partir del día 30 de

abril del corriente año, lo que obedece a una motivación estrictamente personal,

dada mi intención de regresar al ejercicio libre de la profesión de abogado.

Resulta oportuno manifestar al Señor Gobernador que me

siento honrado por la propuesta y designación, previo Acuerdo del Honorable

Senado de la Provincia, para esa alta función de la magistratura, que he

desempeñado con la mayor dedicación y esfuerzo, con el objetivo de lograr un

servicio de justicia cada vez más eficiente, asentado en los principios de

independencia, imparcialidad e integridad que deben regir siempre esa noble y

dificil tarea y que son compartidos por la gran mayoría de quienes se

desempeñan en el Poder Judicial de nuestra provincia.

Puede Vd. tener certeza de que tanto en la defensa de los

derechos en la profesión liberal como en cualquier otra función que deba

desempeñar en el futuro, y del mismo modo en que lo he hecho en mis 34 años

de trabajo en los distintos ámbitos del mundo jurídico por los que he transitado,

seguiré bregando por la vigencia plena de esos principios rectores, que resultan

indispensables para un sistema judicial que proteja los derechos y garantias

individuales y colectivos sin condicionamientos de ninguna especie, en aras de

lograr una sociedad más justa enmarcada en el Estado Democrático de Derecho.

Saludo al Señor Gobernador con mi consideración más

distinguida.

HORACIO JOSÈ AGUILAR

JUEZ

CORTE DE JUSTICIA DE SALTA