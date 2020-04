Julia Mengolini y una reflexión sobre Jimena Barón: «Estar buena te sirve solo a vos, no estás haciendo nada por los demás».

La periodista le respondió a la cantante luego de que, durante una entrevista, hiciera un llamativo comentario sobre los cuerpos.

El pasado domingo, Bimbo entrevistó a Jimena Barón en su programa de radio La noche inesperada, en Futurock. En un determinado momento, la cantante hizo un llamativo comentario comparando su cola con la de la conductora, afirmando que «eran lo mismo».

«La nota que le hizo ayer Bimbo a Jimena Barón no me gustó. Está todo bien con que se le haga una nota a Jimena Barón en esta radio, jamás bajamos línea con respecto a a quién se puede entrevistar y a quién no. Yo la nota la escuché y no me gustó, lo quiero decir», empezó diciendo Mengolini.

«No puedo concebir que me digan que eso mismo viene de la mano de un empoderamiento feminista. Que un culo hegemónico sea un símbolo feminista es una trampa. Si a vos te empodera estar buena está perfecto, cada una negocia con el patriarcado como puede, pero estar buena te sirve solo a vos, no estás haciendo nada por los demás. O nos empoderamos todas o no es feminismo», planteó.