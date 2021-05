Hace tres meses que no funca y esto afecta a 8.000 familias.

La concejal de Salta Tiene Futuro, Liliana Monserrat, recordó que el camión atmosférico de la muni nunca anduvo y que esto afecta a 8.000 familias.

Monserrat explicó que los concejales legislan y la Municipalidad debería ejecutar pero eso no estaría sucediendo.

«Tenemos 80 barrios de la Ciudad de Salta que están privados del camión atmosférico que es el responsable de vaciar los pozos ciegos que tienen algunas casas sin cloacas. Este camión desagotaba seis baños por día, absolutamente nada ya que son como 8 mil familias. Suponiendo que cada barrio tiene cien familias. Esto paso mucho en el verano, teníamos la salmonella y en los barrios cuando se llena el pozo, tienen que desagotar a la calle y ahí están los chicos jugando», aseveró.

«Hay un solo camión y hace tres meses que está en arreglo, no está funcionando. No encuentran los repuestos, el otro día se llamó a licitación para comprar las gomas y estaba desierto, no se presentó nada», agregó.