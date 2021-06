La tercera ola en el viejo mundo y el Oriente medio todavía no piensa irse.

A pesar de que muchos países ya festejaron el hecho de dejar de usar barbijo, en pocos días, tuvieron que volver a él. Desde Salta, crece la preocupación y algunos profesionales de la salud, como Gabriel Chagra Dib, también opinan.

En el caso puntual de Israel, la aparición de la cepa Delta, nueva variante de COVID, echo por tierra la posibilidad de dejar de usar barbijo.

En América, donde todavía estamos transitando la segunda ola, este virus no circula todavía, aunque es inminente que va llegar en algún vuelo.

Argentina, trata de todas formas, de avanzar con la vacunación masiva para terminar el mes de julio con la mitad de la población con la primera dosis y por lo menos, 11 millones con la segunda.

En Salta, la cosa no es diferente.

Se trata de hacer masiva la vacunación pero sobre todo la concientización de la importancia de cumplir con los protocolos y estar vacunado.

El ex ministro de Salud Pública, Gabriel Chagra Dib, insta a la población a tener una activa participación en los cuidados respecto al COVID y la prevención en cuanto al ingreso de estas nuevas cepas.

«Hoy la situación de salud en la provincia es muy complicada, expresado por los propios gerentes de los hospitales que están al borde del colapso. Tenemos un alto índice de letalidad, pese a todos los esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio Salud y todos los actores que trabajan, día a día, para poder brindar atención a los pacientes con COVID, tanto en la parte pública como en la privada».

Y resalta «este año tenemos algo que no tuvimos el año pasado, la vacuna. Contamos con dos herramientas de lucha, las vacunas y el aislamiento con todas las medidas preventivas, que no sólo deben continuar, sino también fortalecerse. Los ciudadanos debemos respetarlas y el Estado debe controlar que se cumplan».

Para el profesional, «la vacuna es el arma más importante que tenemos en este momento para combatir el coronavirus, pero eso sólo sucederá si vacunamos.

Desde el Gobierno se debe armar una campaña masiva de difusión para recién llegar a la campaña masiva de vacunación, porque debe ser voluntaria, pero con algunas exigencias», y cita la medida de no dejar entrar a los casinos a nadie que no esté vacunado, como ejemplo. «Se debería implementar también en centros de deportivos, clubes sociales y locales gastronómicos. Asi como en los centros comerciales más concurridos, como son los shopping. Por más que cumplan estrictamente con todos los protocolos, esta la vacuna y debemos aplicarla». Y sugiere que la medida no sea inmediata. Poniendo como fecha tope el primero de agosto, para implementar esta exigencia. «Sólo así podremos estar preparados para la tercera ola con una mayoría de ciudadanos vacunados».

Esta variante Delta hizo volver el uso del tapabocas en lugares donde ya se había eliminado. Mientras tanto, países como China, cuentan con informes que afirman que tuvo una sola ola, por los estrictos controles que implementó y la vacunación masiva. «Nosotros deberíamos hacer lo mismo, porque el que no se vacuna no solamente se perjudica a sí mismo sino también a quienes están a su lado. La vacunación es una responsabilidad social de todos. Se dice, aunque de forma experimental, que la variante Delta requiere tres dosis y nosotros estamos completado la primera. Entonces debemos fortalecer la primera y segunda dosis porque eventualmente estaríamos más cubiertos para el futuro», explica el ex titular de la cartera de Salud Pública.

Para Chagra Dib, esa sería la solución que ahora Salta tiene en la mano, habiendo llegando a la población mayor de 18 años, pero solo sirve si viene acompañada de una efectiva vacunación.

«Escuché que la deserción en los turnos de vacunación es del 40%. Eso pasa porque también hay una campaña anti vacuna y permanentemente se está escuchando que la vacuna no es efectiva. Lo que no es real».

El cirujano explica que la alta tasa de letalidad en Salta se debe a que la gente se empezó a vacunar hace poco y no ha hecho efecto la vacuna o porque no se han vacunado.

En cuanto a la renuncia del presidente del COE, el profesional respondió «no se cuales habrán sido sus motivos pero viene desarrollando una tarea maratónica y pienso que debería seguir haciéndola».