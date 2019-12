El reciente femicidio ocurrido en Cerrillos protagonizado por un efectivo de las fuerzas volvió a sacar a la luz el nulo cumplimiento de la quita de armas a policías cuando estos poseen denuncias previas.

Una vez más una mujer fue hallada muerta producto de un arma reglamentaria de la Policía de Salta. El caso de femicidio ocurrido en vísperas de Navidad en Cerrillos volvió a poner el foco en el nulo cumplimiento de las fuerzas policiales salteñas ante la quita de armas cuando los efectivos tengan denuncias previas por violencia de género.

El femicidio de Liliana del Valle Flores (25) a manos de Hedgar Exequiel Almirón (31), su exesposo y agente policial, que se quitó la vida, ocurrió pese a que a ella se le había asignado una consigna policial. El sargento cuya identidad no fue proporcionada, quien debía custodiar a la mujer, no se percató de que su colega entró a la vivienda y realizó tres disparos. Por ello no se descarta que el efectivo no haya estado en el lugar en el momento de los hechos.

Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres manifestaron gran preocupación por el caso de femicidio y recordaron el nulo cumplimiento de la ley de la Policía de Salta. Los datos acerca de qué manera actúan desde el Ministerio de Seguridad de la provincia respecto a los policías denunciados por violencia de género fueron expuestos en 2017 por Jorge Ovejero, de la Secretaría de Seguridad y difundidos en una reunión que mantuvieron autoridades de esa cartera y senadores provinciales.

En la oportunidad desde el Ministerio aseguraron que cuando hay denuncias por violencia de género o familiar contra los agentes de la Policía, la primera medida es retener el arma reglamentaria. Sin embargo los casos de femicidios en manos de policías salteños que ya poseían denuncias demuestran que esa medida sigue sin implementarse.

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Salta, Carlos Oliver, se refería en aquel entonces a las estadísticas de efectivos de la Policía de Salta denunciados por violencia de género. En este sentido, en declaraciones radiales el funcionario sostuvo que se articulaba y trabajaba en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Observatorio de Violencia contra las mujeres.

