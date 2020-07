Tras una discusión entre vecinos del barrio Villa Mitre, personal de la Policía de Salta llegó al lugar disparando balazos de goma. Entre los heridos se encuentra una menor de 13 años.

El hecho fue difundido por Irene Cari, presidenta del Foro de Mujeres. Contó que el domingo alrededor de las 21 y 30h tras conflictos entre familias de Villa Mitre agentes de la Policía llegaron a lugar como si estuvieran en el lejano oeste. Dispararon balas de goma a una menor que se encontraba presenciando los hechos. La niña de 13 años fue transportada por vecinos y familiares al Centro de Salud N°6 y de ahí al Hospital Materno Infantil, donde quedó internada. Además denunció que posteriormente la madre de la niña que quiso hacer la denuncia fue detenida.

La hermana de la mujer contó así lo sucedido: “El enfrentamiento ocurrió entre las calles Hermegildo Diaz y Pje Socompa de Villa Mitre el día Domingo 12 de julio. En el día de ayer a horas 21, 30 aproximadamente mí hermana Nancy del Carmen Chuchuy recibe una llamada que a su ahijado sobrino Gabriel Tejerina lo estaban pateando en la Hemeregildo Diez y pasaje Socompa en lo cual ella baja corriendo con su hija y sobrina menores de edad sus hermanas llegan al lugar son agredidas por familia de los atacantes lo cual llega la policía y la misma familia los atacantes gritaron a la policía comenzaron a golpear a mí cuñado y mí hermana mí sobrina menor de edad de 13 años trataba de agarrar a su papá y la golpearon y le dispararon a mí sobrina llego corriendo a casa y los policías disparaban había menores de edad y mujeres me dispararon yo al ver que mí sobrina cayó gritaba desesperadamente vecinos entraron a mí casa a ayudar y pedían que la fuerza policial retroceda y ahí ayudaron a cargarla en un auto y la llevamos al centro de Salud n°6 de Manjon luego el Samec la trasladaron al Hospital Materno infantil fue atendida ahí luego me dirijo a la policía cuarta a hacer la denuncia al personal policial no me quiso tomar la denuncia y a mí hermana Nancy quedó presa y mí sobrino 16 años que acompaño a su mamá y lo golpea la policía.”

Hermana de la víctima: María chuchuy