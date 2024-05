Obreros del Proyecto Mariana, dependiente de la empresa Ganfeng Lithium en el Salar de Llullaillaco, mantienen una protesta por la muerte de su compañero este fin de semana. Hugo Yucra tenía 55 años y se desempeñaba como tercerizado en tareas de construcción por parte de la empresa Moncho Construcciones.

Los trabajadores impulsaron una asamblea para determinar el cese de las actividades hasta tanto no se garanticen las condiciones y ropa adecuada para su labor. Denuncian que no han recibido mamelucos, ropa térmica e incluso no poseen agua caliente. Tampoco atención medica las 24hs, lo que llevó al deterioro de la salud de Yucra, que murió camino al hospital con una infección respiratoria. No sólo pasó días enfermo, sino que no le permitían el descenso, por lo que recién cuando se agravó el cuadro lo trasladaron en una ambulancia que se quedó sin combustible a mitad del camino. En estos momentos varios de los trabajadores se encuentran con resfríos. En su pliego de reclamos exigen un reparo económico para la familia.

«La muerte de Hugo Yucra es responsabilidad de las patronales de Moncho y Ganfeng, que no garantizan las condiciones mínimas de trabajo en la Puna, tanto en lo que hace a equipamiento, normas de seguridad y alojamiento, como en lo salarial. Estos obreros advirtieron en noviembre pasado, en pleno verano, de esta situación, pero la respuesta patronal fue el despido de los obreros que encabezaron medidas de fuerza en aquel momento. El gobierno de Sáenz y las direcciones de Uocra y Aoma han sido cómplices del accionar patronal. Este es el trasfondo de una muerte absolutamente evitable y la realidad de la masa de la clase obrera minera y del conjunto de la provincia», denunciaron en un comunicado desde Política Obrera.