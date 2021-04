Parece que no hay temas más importantes que tratar. ¿Alguien puede pensar en las hormigas de El Huayco?

Un cruce inverosímil por un proyecto puede terminar con Candela Correa expulsada del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta.

Raúl Córdoba hizo público su pedido de juicio político contra la edil que lo acusó de plagio al presentar el proyecto ‘Concejal por un día’ que apunta a estudiantes de la escuela secundaria.

“Digan lo que digan, la gente me votó. Yo no uso el recinto como una pasarela. Ahora Córdoba pide que se constituya la Comisión de Juicio Político para analizar mi conducta cuando hay cosas más importantes para debatir”, expresó Candela Correa.

“Hay que ver si ahora se agarran de esto para también destituirme del Concejo, algo que me parece absurdo porque yo no agravié a nadie. Solo dije la verdad y si me van a sancionar por decir la verdad es una locura”, señaló Candela Correa a quien Raúl Córdoba apuntó luego de presentar el polémico proyecto.

Y entonces prendió el ventilador: “Hay concejales que tienen causas penales y no se hizo nada. Hubo varias situaciones como compañeros que no reconocieron a sus hijos. Hay cosas mucho más graves. Me parece muy absurdo. También pasó lo de Castillo y del Frari, por ejemplo”.