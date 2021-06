La secretaria legislativa del Municipio de Pichanal, Claudia Leañez, denunció al asesor legal del Municipio, Ariel Pomares. (Mario Molina)

Leañez denunció aprietes y malos tratos por parte de Pomares luego que ella se negara a realizar maniobras turbias que eran solicitadas por este señor.

Leañez relató así como fueron los hechos: “Yo en algún momento en el período pasado qué también fui legislativa y él era en ése momento el asesor legal del consejo deliberante. Nosotros ya nos conocíamos pero bueno en esta nueva gestión yo tuve diferencias en el sentido de cómo se manejan cómo gestión y en algún momento te

.rmino renunciando al gobierno y me fui .Después ello de la mano del hermano del actual Intendente el Dr Domínguez más precisamente el presidente del consejo deliberante me convocaron nuevamente porque saben del trabajó legislativo que yo llevé a cabo y que fue bueno”, describió la mujer y siguió:

“A lo cuál por supuesto por una cuestión económica accedí , pero si les puse las condiciones de trabajo qué eran que yo iba a trabajar de una forma correcta de ninguna manera me desviaría para nada que no sea lo que corresponde y dice nuestra carta municipal .Lo que se escucha en los audios de parte de Pomares que habla mal de mí es porque quisieron nombrar a una jueza del Tribunal de Faltas y Contravenciones mandando una documentación incorrecta .Después pretendiendo que nosotros cómo empleados dentro del Consejo deliberante modifiquemos una resolución que habían enviado ellos y la modifiquemos y la cambiemos a ordenanza cómo si fuese que se tratará en el recinto algo totalmente ilegal e inmoral desde luego que le dije que no”, denunció

Asimismo describió que “Pero esto no es todo luego me solicitaron que yo firme la resolución cómo estaba y yo le dije qué no porque sabía que estaba mal , también sabía que sí la oposición a éste gobierno tomaría las medidas necesarias que era lo lógico por que se está nombrando a una jueza. Entonces yo me negué a firmar ésa documentación aduciendo que estaba mal y que si de todas formas la nombraban ellos mediante algún decreto o resolución municipal yo no sería parte de eso”.

Señaló que esto quedó desde en un principio en las condiciones que puso para trabajar cómo secretaría legislativa dentro de la ley y lo que marca la carta orgánica municipal.

Desencadenamiento del conflicto

“Supuestamente soy yo la que pone la trabas cuándo le fui clara de un principio que a el juego sucio de la política no me prestaría .Yo de forma respetuosa hice creo que es lo que corresponde hacer cuándo pasan éstas cosas fui a buscarlo al asesor legal del municipio para poder hablar personalmente este tema porque no me parece ni la forma ni el tono ni nada pero Pomares se negó a atenderme en el municipio por lo cuál yo le envié el audio al Presidente del Consejo y al Intendente para alertar sobre está situación pero no recibí respuesta de ninguno .Luego de la negativa de no ser al menos escuchada por la máxima autoridad cómo lo es el Intendente me fui a Radio Independencia FM 92.1 y pasé en vivo los audios del señor Pomares poniendo en evidencia el modo en el que se dirige a mi persona y el trato que recibo por parte de Pomares .Y te digo mas esperé a que el Abogado tuviera un poco de grandeza y me pidiera disculpas pero nada .Es vergonzoso que el actual Intendente Domínguez no haga respetar la ley contra la violencia hacía la mujeres no tomando cómo prueba que el Presidente del Partido Justicialista Miguel Ángel Isa haya firmado públicamente un documento donde se comprometía a erradicar la violencia contra las mujeres, bueno se ve que todo era para la foto no mas por que en Pichanal el Intendente y su hermano ambos autoridades partidarias del Partido Justicialista y cero cumplimiento de la ley de género. Las mujeres en el interior realmente estamos completamente solas .Es mas en cuanto a los ediles más precisamente la consejal Castillo presentó un proyectó que hablaba del tema de los nombramientos del Juez de falta ni siquiera le dieron tratamiento al proyectó lo pasaron directamente al archivo”.

Pasos para nombrar un Juez de Tribunal de Disciplina y Contravención

En éste sentido es preciso aclarar que el primer paso es la presentación del Proyecto de Ordenaza .Otro paso muy importante es el tener 2 tercios del total de los 9 ediles que conforman el consejo deliberante para dar por aprobado al proyecto de designación.

Errores Gravísimos

La mujer denunció además que en la designación del Órgano del Tribunal de Faltas y Contravención durante el período 2018-2020 quedó en evidencia la arbitrariedad que se cometió al no respetar la carta orgánica municipal donde avalaron el proyecto solo con los 2 tercios de los ediles presentes en el momento y no del total de sus miembros, asimismo apuntó contra la actualmente candidata a Jueza del Tribunal de faltas, una joven mujer de la localidad de Embarcación.

“Pues acá tenemos otro punto que no condice con la carta orgánica municipal que establece que para ser Juez del Tribunal de Faltas se debe ser oriundo de Pichanal y tener cómo mínimo una residencia de 4 años en el municipio. En cuanto a su CV, no tiene experiencia cómo desempeño en el área legal cómo asesora de municipio .En éste punto la carta orgánica municipal dice: que otro requisito es haber tenido experiencia en lo legal mínimo un cargo similar no menos de 4 años .También establece que el postulante no puede tener relación de dependencia de otros municipios y empresas Privadas” .

Y prosiguió “Si aplicamos éste criterio el Dr Ariel Pomares también está mal designado por que no es de Pichanal es de San ramón la Nueva Orán y tiene relación de dependencia con otros municipios y la Cámara de Comercio de Orán”.

Proyecto de Género

En éste sentido ante la gravedad del asunto no se hizo esperar el apoyo de las ediles mujeres a Leañez .

La Concejal Graciela Castillo presentó un proyecto de Ordenanza en donde repudiaba el accionar del asesor legal para con la trabajadora y pidió mediante los art 141 142 de la carta orgánica municipal que el consejo deliberante denuncié penalmente en la fiscalía de Pichanal al letrado por violencia de género ya que los artículos mencionan los derechos de las mujeres dentro del consejo deliberante .