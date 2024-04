Nuevos datos sitúan a socios políticos del romerato como rateros de luz por cifras millonarias o lobistas de privilegios. El asesor legal de la Cámara de Comercio de Orán José Domingo Sabag y el senador Juan Cruz Curá, tienen antecedentes por fraude y manipulación de medidores. Fabril Maderera S.A. es la empresa vinculada a un ex intendente oranense que pide ahora nuevos favores. El Centro Empresario de Tartagal también muestra niveles de contaminación política operada por Hernandez Berni y Emiliano Estrada. Mientras ellos juegan los pobres del norte sufren.

La semana pasada Cuarto Poder puso en conocimiento de los salteños que el grupo periodístico que pertenece a la familia Romero, integrado por Radio Salta y El Tribuno, adeuda $43.508.658,58. La radioemisora tiene deuda acumulada por casi tres años, mientras que el matutino dependiente siete meses. A ellos nadie les corta el servicio como al resto de los mortales y eso es un privilegio.

Dentro de los socios que el romerato ha convocado para atacar al gobierno provincial se encuentran el Intendente de Tartagal Franco Hernández Berni, el diputado nacional Emiliano Estrada, el diputado provincial Guillermo Durand Cornejo, Walter Wayar (ex vicegobernador de Juan Carlos Romero) y la diputadas por Orán y San Martín Silvia Jarsún de Sabag y Gabriela Martinich.

No dejan de sorprender los protagonistas de una campaña política desplegada por los fuertes incrementos de la factura de luz que se dan en todo el país. Mientras que algunos aumentos se toleran, como el 400% en las mercaderías de consumo básico, 300% del gas domiciliario, o el 400% del transporte urbano, los operadores del desgaste en estas tierras prefieren castigar al Gobernador de Salta por la suba de la boleta de energía eléctrica en donde predomina Nación como responsable.

El “asesor” en robo de luz

Convocada por Hernández, que ingresó en 2023 como Intendente de Tartagal por la lista “Avancemos” que llevó a Gobernador a Emiliano Estrada, esta semana se realizó una reunión en Tartagal con el Ministro de Economía Roberto Dib Ashur. Allí concurrieron algunos dirigentes de las cámaras de empresarios locales. Las invitaciones corrieron por cuenta de la intendencia que dejó afuera a legisladores y a todo aquel que no sea rebelde.

A este convite se sumó José Domingo Sabag en el carácter de asesor de la Cámara de Comercio de Orán. El veterano abogado es esposo de la ex diputada del romerato oranense Silvia Jarsún, que también estos días paseó por el medio televisivo “Día de Miércoles” que conduce la periodista Mónica Aviles, ofreciendo soluciones imposibles para la problemática eléctrica. La ex legisladora hace años que no era requerida por los medios de comunicación, pero reapareció para ayudar en la campaña del romerato.

El matrimonio Sabag-Jarsún tiene instalado hace años un hotel en el centro de la ciudad de Orán, en el que en el último tiempo se detectaron irregularidades que reducen la autoridad moral del abogado y la legisladora a las cenizas. Es que durante el verano pasado optaron por “colgarse” y no pagar.

Existe un acta de fraude que informa que el medidor habría sido alterado para que no registre consumos. El monto de energía robado se acerca a $750.000 a lo que se suma una multa de casi $300.000, por lo que la deuda de Sabag y Jarsún a la fecha es de más de un millón. Si no paga en estos días le suspenderán el servicio.

En tiempos de crisis por la suba de las tarifas llama la atención que los vencidos por la tentación de robar luz sean los adinerados de una zona castigada por la pobreza. Un comerciante que remarca precios y condena al cliente pobre a pagar más, es doblemente inmoral.

Lo que varios se preguntan es por qué no hay denuncias penales frente a este tipo de robos que no se dan por necesidad o hambre, sino que son práctica común de algunos comerciantes avivados. Basta decir que en medio de la crisis que asalta las heladeras de los pobres, el hotel nunca dejó de incrementar los precios del alojamiento que ya incluyen los costos de la luz que utilizan. Está claro que no se trata de imposibilidad de pago, sino de aprovecharse fraudulentamente del servicio.

Legislador incurable

Sabag no es el único. Juan Cruz Curá, senador de Orán, titular de un patrimonio importante y que siempre tuvo actividad como comerciante, también habría incursionado por la vereda izquierda robando luz por demasiado tiempo. Cuando lo descubrieron habían pasado cuatro años. Qué hacen Edesa y el Ente Regulador que permiten el fraude y a esta estafa la paguen todos los salteños?

El legislador el año pasado compartió con políticos locales liderados por Bettina Romero la adhesión a la fórmula presidencial de Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que cayó derrotada frente a Patricia Bullrich. Finalmente, todos los de Juntos por el Cambio fueron arrasados por el fenómeno libertario.

Cámaras sépticas

En la cámara empresarial de comerciantes de Orán se advierten los tentáculos de Emiliano Estrada. Aunque está presidida por Ariel Zablouk, que en esta ocasión prefirió pegar el faltazo en Tartagal, es Fabril Maderera S.A. la que presiona más que nadie. Esta empresa, en los tiempos del anterior gobierno, estuvo integrada por un ex Intendente de Orán y pide que le reduzcan las cargas solamente a ellos. Arreglar bajo la mesa le sienta bien.

Por Decreto 115/19, y originados en el área del entonces Ministro de Economía Emiliano Estrada, Fabril Maderera S.A. obtuvo beneficios promocionales para un proyecto de inversión privada denominado “Incorporación de Línea de Aserraje”. Se la eximió de pagar tributos provinciales y, sólo en 2019, le entregaron Certificados de Crédito Fiscal por $2.000.000 para compensar Impuestos a las Actividades Económicas, de Sellos e Inmobiliario Rural.

Otra muestra de que no solamente aprietan medios informativos interesados, sino los que lograron expandir negocios a costa del Estado Provincial. Ellos miran primero el desarrollo económico individual y tienen también que devolver favores económicos a Estrada, que manejaba la caja del Estado cuando se firmó el convenio.

El Centro Empresario de Tartagal comparte los alineamientos políticos que hoy digita Franco Hernández Berni. Hasta 2022 el presidente de esa institución fue Ernesto Restom, actual Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tartagal. Ahora lo es Franco Galeano, cuya madre es Gabriela Martinich, ex diputada provincial y dos veces candidata a diputada nacional por el Partido de la Victoria en el que siempre ha mandado Sergio “Oso” Leavy. En su cuenta personal Galeano Martinich subió una foto el 13 de Noviembre de 2023 al cumplir la institución 90 años de existencia. Allí aparece, sugestivamente, Emiliano Estrada.

Nada es fruto de la casualidad y en los próximos días se prepara una nueva emboscada en Tartagal, donde irán los que nunca estarán satisfechos con ninguna propuesta pero elevarán a niveles de escándalo la reunión.

Los que van a competir con Sáenz por el próximo mandato van acumulando las fuerzas que pueden y el romerato y los resabios kirchneristas no le hacen asco a ninguna coincidencia. Los ingenuos son los funcionarios que creen que pueden convencerlos, o los pobres que ellos dicen representar y que no tienen los privilegios que ellos logran sin mayor esfuerzo.