Peralta cuestionó que no se investigue al amigo de Víctor Córdoba

Un año después de conocerse la sentencia del juicio, «Gallina» Peralta se animó a hablar a través del noticiero de Spacio TV y reclamó que no se haya investigado al amigo de Víctor Córdoba, quien fuera la última persona que lo viera con vida en la zona de la Costanera.

José Luis «Gallina» Peralta, fue condenado en Abril de 2023, a la pena de prisión perpetua por ser partícipe necesario del delito de homicidio calificado por el vínculo en el marco del juicio que se llevó adelante por la muerte del peluquero Víctor René Córdoba. También en ese mismo fallo del juez Ramón Haddad, luego ratificado por la Cámara de Apelaciones, condenó a Macarena Soledad Peralta a la pena de prisión perpetua por ser autora voluntaria y responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo.

Durante la entrevista realizada por Matías De Santis, Peralta relató lo que ocurrió el 18 de abril de 2022. El condenado aseguró que todo había comenzado unos días antes cuando la policía había ido a su casa por un teléfono que estaba extraviado asegurando que no se encontraba tal aparato en el lugar.

El día de los hechos, Peralta aseguró que cuando se sentaron a comer, cayó de la campera de Víctor Córdoba un teléfono «paralelo al que él usaba», según sostuvo. «Empiezo a revisar para ver algún contacto para devolver a la señora que dijo que había perdido el teléfono, pero le comienzan a llegar whatsapp de chicas y vi la foto de mi yerno», explicó al tiempo que agregó: «le entregó el teléfono y le dije que al margen de lo que pueda pasar, te ofrezco que sigas con la peluquería, mi hija dice no papá, yo me quiero separar, él se levanta y mi hija se va encima de él, se tira para atrás y con la cabeza rompe el vidrio de la ventana de la cocina, levanta un vidrio, se va derecho al cajón de la mesada y saca un cuchillo. Yo voy de atrás y lo agarró de las muñecas y le hago tirar el cuchillo y lo sostenía, tratando de sacarlo para que salga».

En su relato Peralta señala que en el forcejeo «él cabecea dos o tres veces contra la pared y él decía dejame que me mate papá por lo que hice. Cuando yo llego a la puerta y él no quería salir yo le digo Víctor arrodíllate dos veces porque no lo podía sostener y le pedía a mi señora que llame a la policía. Llamó 3 o 4 veces al 911 pero no fue».

Siguiendo con los detalles del hecho, dijo que se desmayó, que cuando despertó su hija estaba tratando de reanimarlo pero Córdoba ya se había retirado de la vivienda. No obstante, aseguró que su hija Macarena, le pegó a Córdoba con el portarretrato en la cabeza cuando él lo sostenía para que «no se lastime». Peralta dijo que llamó a la Brigada de Investigaciones avisando lo que pasó y que incluso desde ahí pidieron la ubicación a Córdoba tres veces, pero éste se negó a otorgar.

«En todas partes del mundo, en Buenos Aires, películas, siempre se detiene a la última persona que estuvo con el damnificado y se la investiga . Este no fue el caso, ¿por qué?. La última persona que estuvo con él tuvo que ser detenida, lo dice la ley, es lo que corresponde», dijo en clara referencia al amigo de Córdoba, William Contreras que fue quien asistió a la víctima y lo trasladó en una motocicleta al hospital.

Peralta señaló que Córdoba «salió sin ningún corte de cuello de mi casa, ¿qué pasó en la costanera entre ellos, hubo una discusión o algo? Pedro Samsón informó que el cuerpo llegó con tierra y pasto, tiene una quemadura en el brazo y me juego que esa quemadura es del caño de escape. ¿Vos podés trasladar a una persona que está mal desde la costanera hasta el hospital en una moto con el embrague roto?; ¿por qué no se investigó a esta persona? ¿por qué llegó con pasto y tierra?. Hablaron de botella se descartó, hablaron de palo y se descartó, secuestraron la camioneta por las redes sociales y después devuelven la camioneta porque encontraron sangre en cuatro lugares, volante, puerta, asiento y baúl, sangre no compatible con el grupo familiar, era de pescado porque íbamos a pescar toda la semana».

Al ser consultado si consideraba que hubo una condena social previa a la condena judicial, sostuvo: «que no te quepa la menor duda, lo único que pido es que me condenen jueces y fiscales que no sientan la presión mediática».

Sobre los medios dijo: «lo sentí muy mal, soy una persona que desde el año 86 que hago radio, jamás tuve problema con ningún colega, con ningún medio, con nadie, lo puede decir Rodrigo García que me conoce hace treinta y pico de año, pero hay un periodista que se encargaba que se escuche y se lea lo que él quería que se escuche y lea». No obstante cuando De Santis le consultó por qué no había hablado antes para contar su versión, Peralta señaló: «no podés entrar en un sistema donde cualquiera que tiene un teléfono en la mano escribe, comenta, sin saber las cosas, entrar en ese tema no correspondía, tenía que tomar mi tiempo».

«Yo soy inocente, no se puede haber manejado como se manejaron las cosas. Para condenar hay que tener pruebas certeras y concretas. Me ponen como partícipe necesario, que tenía a mi yerno para que mi hija le pegara. No fue algo premeditado, de los años que vivió Víctor Córdoba en mi casa siempre hubo un trato de respeto, íbamos a pescar todas las semanas, íbamos de vacaciones, de viaje, hablaban que lo trataba mal, lo explotaba, si no conviviste no podés realizar comentarios irrisorios», dijo al tiempo que agregó: «mi relación con la gente era excelente, no sé por qué hablan de que yo era violento cuando jamás tuve problema con nadie, 60 años, jamás una denuncia, nunca estuve preso , cero antecedente».