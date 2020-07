La peluquería en la que trabaja difundió el análisis realizado en un laboratorio privado, en el que se acredita que el hombre está libre de Covid-19. Denuncian que nunca recibieron los resultados del último testeo realizado por el gobierno.

«Desde Cattaneo Peluquerías queremos comunicarles luego de los trascendidos de que uno de nuestros empleados había dado positivo a Covid-19, que en el día de ayer se le realizó un nuevo hisopado en un laboratorio privado autorizado por el gobierno de la provincia». De esa forma comienza el comunicado de la empresa donde trabaja el empleado supuestamente contagiado de coronavirus.

Según los resultados arrojados por el laboratorio privado, el caso del peluquero del shopping de zona norte sería uno más de los considerados «Falsos Positivos». Según mencionan en el comunicado, la decisión se tomó porque no obtuvieron los resultados del segundo hisopado.

«La única respuesta del hospital fue que no figuraba en el registro del día 24 de julio. Decisión que fue reforzada luego de conocer los errores en el laboratorio del hospital Del Milagro con los empleados del Papa Francisco», relatan.

«La muestra se tomó en la escuela Ara Belgrano con autorización de la gerencia del Hospital Papa Francisco y se realizó hisopado y muestra de sangre. Todos los resultados dieron negativo, no detectable y no reactivo. Con lo cual, nuestro colaborador no solo que actualmente no tiene COVID-19, sino que no habría cursado dicha enfermedad”, concluye.

Tras el resultado positivo inicial, varias personas que tuvieron contacto con el empleado tuvieron que ser aisladas. Entre ellas, los siete jugadores de Central Norte.

