El dirigente de La Libertad Avanza que tras el escándalo fue expulsado de esa fuerza, enfrenta cargos por lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su expareja, Estela Méndez, quien relató un grave episodio de maltrato físico y psicológico.

El dirigente salteño Pablo López fue formalmente imputado por la Justicia tras ser denunciado por su expareja, Estela Méndez, quien brindó un testimonio estremecedor sobre los episodios de violencia sufridos.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de privación ilegítima de la libertad agravada, al considerar que los hechos ocurrieron contra una persona a la que debía especial respeto.

De acuerdo a la investigación, las agresiones se habrían producido en el marco de una relación de pareja y en un contexto sostenido de violencia física y psicológica. Méndez no solo presentó la denuncia judicial, sino que también hizo público su relato en medios de comunicación, lo que generó una fuerte repercusión social y reavivó el debate en torno a la violencia de género vinculada a referentes políticos.

El caso avanza en la órbita judicial, mientras se aguardan nuevas medidas procesales y la convocatoria a declarar al imputado.