Arrancó oficialmente la campaña, que ya estaba empezada. Crece el nerviosismo en quienes se ven atrás en las encuestas. Por eso la intendenta está desesperada y se va de boca. Pero no es la única. Esta semana muchos fueron esclavos de sus palabras.

Sabbadini y los opas

Mauro Sabbadini se cortó solo y criticó a Estrada y Leavy por la alianza con Olmedo. Las palabras que usó son sugestivas:“Están engañando a los salteños, nos están tomando por opas”.

“Tienen un proyecto de poder para ir en contra del bien común, solo les interesa alcanzar el poder. Lo que nos pasó a nosotros con Jimena les está pasando a otros espacios; es una vergüenza que el frente de Estrada, Zapata, Leavy y compañía busque mentirle al ciudadano”, dijo la cabeza visible de Felicidad.

Pamela Calletti y su sangre peroncha

Pamela Calletti tiró esta frase en una entrevista: “yo tengo sangre justicialista de alma y creo en la justicia social”. Bueno, no es sangre azul, aunque todavía no sabemos muy bien las características del líquido que circula por las venas de la legisladora, sí sabemos que tener sangre peroncha no te impide recibir un crédito progresar para hacerte una qué casa en un country mientras miles de salteños viven hacinados o en condiciones indignas.

Dijo otras pequeñas barbaridades, indignas de citar en esta sección. Pamela aún cree que bajo el manto protector del feminismo se consigue impunidad. Una horrible manera de ensuciar una causa tan justa como necesaria.

Más oligarca que los oligarcas

Wayar: “Néstor me dijo de Urtubey que era más oligarca que los oligarcas”. Si bien Walter Wayar solo quedará en la historia política salteño por ser alfil del romerato durante 12 años y por un torpe baile de campaña, esta semana tiró un par de frases interesantes. Una es “El PJ dejó de ser el partido de los peronistas, no lleva sus consignas y convicciones, van viendo donde calienta el sol, pero se equivocan”.

Pero la más interesante es: “Néstor me dijo de Urtubey que era más oligarca que los oligarcas. Salta debió haber crecido una barbaridad durante esos años y no lo hizo”. Wayar todavía sangra por la herida de aquella elección en la que perdió con Urtubey.Ahora vuelve a ser candidato a gobernador o intendente. Y hará lo que mejor le sale: perder.

La intendenta y los opas

Como se verá el tema de ser opa ha cobrado una inusitada vigencia durante la campaña, donde muchos candidatos intentan tratarnos de inteligentes porque, probablemente, creen que la mayoría de los que viven en Salta son, efectivamente, opas.

Fue la intendenta Bettina Romero la que usó esa palabrita, que le da un touch tan salteño: “Mi dureza es contra los que creen que somos opa los salteños”, dijo en una emisora local.

Primero: es raro no sentir como salteño que ahora a uno lo toman por opa, cuando todas las obras que no se hicieron en 3 años, se intentan hacer en dos meses. Muchas de esas “obras” no son más que puestas en escenas vacías: si la intendenta va a una plaza, pintan los juegos y las bancas unas horas antes. No los arreglan, solo los pintan.

Pero sigamos con esa nota porque la transcripción no tiene desperdicio: La Intendenta Bettina Romero criticó la forma de hacer política de algunos candidatos y reprochó: “Nosotros no comemos vidrio, sí nos damos cuenta cuandose hace y cuando no se hace y la verdad que nosotros podemos mostrar que hemos logrado administrar bien y las obras llegan…claro que falta y por eso quiero seguir siendo intendenta, por eso con mucho entusiasmo volvemos a presentar a la ciudadanía nuestro plan hacia adelante. ¿Tiene que haber cambios? Sí. ¿Vamos a hacer cambios? Sí. ¿Vamos a corregir cosas nuestras? Claro que sí. ¿Cambios en el gabinete? Todo lo que ustedes quieran, porque empezará una nueva etapa a partir de diciembre”.

El párrafo es textual. Hay varias cositas para señalar. Pero lo más llamativo es el final: “Todo lo que ustedes quieran, porque empezará una nueva etapa a partir de diciembre” (sic). Pero si las elecciones son en unas semanas, por qué no arrancaría esta nueva etapa en julio, o agosto, o apenas gane. Es más, puede empezar ahora. Por qué esperar hasta diciembre. Por qué tirar por la borda cuatro años enteros. ¿O es que con eso de la nueva etapa Bettina da por sentado que gana Emiliano Durand?

Otra frase de esta nota:“No estamos acostumbrados a que sucedan tantas cosas en el ámbito municipal porque muchos municipios solo pagan sueldos”.

Ay, Bettina, si hasta hace poco tenías tomada la Muni porque no pagabas el aumento correspondiente a tus trabajadores.