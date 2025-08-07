Técnicas de respiraciones conscientes para el bienestar.

Será dictado por el Maestro Vijaya Kumar Giri.

La duración será de 2 meses.

Invitamos a todos los interesados a participar de la clase introductoria libre y gratuita el martes 19/08 a las 20 hs

Para inscripciones y consultas comunicarse al 3874428170

El taller “Aprendemos a respirar” este año llega a su cuarta edición en el Centro Samsi y será dictado por el Maestro Vijaya Kumar Giri. Está abierto a todo público sin límites de edad. No se necesitan conocimientos previos. “La respiración es la base de nuestra vida. Sin respirar no podemos vivir,

pero lamentablemente nadie nos enseña a respirar.”

En la antigua ciencia del Pranayama Yoga (la ciencia de la respiración consciente) se clasifican más de 120 tipos distintos de respiraciones. La propuesta de este curso es la de enseñar a los asistentes las bases de la ciencia milenaria del Pranayama y del Yoga Relax. Algunos beneficios de la respiración consciente:

● Recuperación del equilibrio mente-cuerpo-espíritu

● Mejora la calidad de la sangre

● Activa y fortalece el cerebro

● Aumento de la capacidad de concentración y memoria

● Despierta el sistema nervioso

● Mejora el manejo de las emociones

● Disminución de miedos y temores

● Incremento de la creatividad

● Mejora la digestión

● Fortalece el sistema inmunitario

● Brinda alegría y positividad

El taller se dictará en el CENTRO SAMSI, calle Leguizamón 1170, Ciudad de Salta. Las clases serán martes y jueves de 20:00 a 21:30hs