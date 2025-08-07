El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia en la que, mediante acuerdo de juicio abreviado, se condenó a un hombre de 41 años, acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real, con el de abuso sexual simple.

La investigación por parte del fiscal de la UDIS dio comienzo en marzo de 2023, cuando la madre de una de las víctimas, que por entonces tenía 15 años, denunció al acusado, de profesión odontólogo.

Al momento de la denuncia, la mujer manifestó que el hombre, además de insinuaciones de carácter sexual, había realizado tocamientos, vulnerando su integridad sexual.

La otra denuncia se produjo luego de que la joven mujer tomara conocimiento del primer caso. De acuerdo a lo manifestado, el profesional había vulnerado su integridad sexual en más de una oportunidad.

Tras permanecer prófugo por unos días, el acusado fue detenido y permaneció con prisión preventiva.

El juez Maximiliano Troyano, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. En el mismo fallo, se dictó la inhabilitación especial perpetua para ejercer la profesión y se dispuso el registro en el Banco de Datos Genéticos, ofreciendo el condenado una reparación económica para ambas damnificadas.