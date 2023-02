Este jueves 9 y viernes 10 de febrero, la poeta y actriz Noelia Gana presentará el unipersonal Ofelia Vuelve al Río (basado en su libro homónimo de 2021 publicado por Editorial Cronopio), en La Ventolera. Esa presentación ha sido la excusa para esta entrevista.





Por Mario Flores









PREGUNTA: Después de la edición física de “Ofelia vuelve al río» (Editorial Cronopio, 2021) ¿Cómo se da el proceso de relectura donde lo teatral y lo performático se unen al texto?





NOELIA GANA: La gran pregunta, para mí, resuena en …. ¿Qué fué primero, el poema o la escena? Una pregunta cuasi existencial y circular, una responde a la otra, en un eterno retorno. Ofelia nace en mí como una escena primaria, «la otra escena», la escena del sueño, la escena teatral que llevo dentro como monólogo interior, la escena poética que me habita desde niña, en imágenes, sensaciones, colores, luces, versos. Desembocó en palabras que son todo eso, son imágenes y son cuerpo. Nace en un momento en el que me encontraba alejada de los «escenarios» físicos… Pero sabemos que quien crea y vive en escenarios, no deja nunca de habitarse en ellos. Ofelia formó un cuerpo poético en papel, un libro trabajado maravillosamente por la Editorial Cronopio. Recorrió lecturas, escenarios y ferias. Encontré en la lectura un acto fundamental para mi escritura, el hallazgo: el poema no termina en el papel. Requiere ser leído en cuerpo presente a viva voz. Mi labor poética incorporó los pasos posteriores a la escritura, para concretar el acto poético. Necesidad de materializar el verso, de hacerlo verbo, en una lectura, en un audiovisual, en un collage, en una porformance, etc. Explorar diferentes soportes para manifestar el verso es mi orientación poética, si se quiere. Ahí aparece la actríz. Y así desemboca la escena de Ofelia, casi de un modo «natural», no hubo búsqueda, sino tránsito. Como si de antemano hubiera estado escrito que el poemario era también un texto dramático, un acto poético al que darle cuerpo, tiempo y espacio.





P: En una reseña sobre tu libro para La Papa, Raquel Guzmán apuntó que la poesía del mismo está íntimamente asociada con la música y el silencio ¿Cómo tienen lugar esa dimensión, la del sonido, en la puesta en escena actual?





N.G: Creo que mi poesía está hecha desde la teatralidad que llevo dentro. Escribo atravesada por la teatralidad, y en los elementos de la teatralidad encuentra forma mi escritura. Escribo desde el cuerpo y en diálogo con el espacio que me atraviesa. Escribo imágenes y acciones. Y quizás también escribo con cierta musicalidad, con ritmo, y con silencios, porque son las maneras de materializar la escena que quiero construir en el poema. Son los recursos que me permiten generar un clima, una tensión, transiciones, un conflicto… En la cadencia de las palabras, la respiración, el ritmo, los silencios, las imágenes toman cuerpo, presencia, aquí y ahora. Ahora que lo pienso, cuando escribo un poema escribo una escena. Raquel supo verlo antes que yo.





P: Como autora: ¿cómo se presenta en el cuerpo, teniendo en cuenta que actúas y dirigís, los distintos momentos del libro?





N.G: El libro tiene un recorrido, narrativo, dramático. Es el recorrido de Ofelia, en actos y escenas si se quiere, podría leérselo así tranquilamente. A la hora de armar la dramaturgia del texto y de la escena, no tuve más que remitirme a ese recorrido. Pude hacer el ejercicio de buscar los momentos de mayor «teatralidad» del libro, quizás ubicar los pasajes fundamentales donde se materializa la tensión dramática y ciertas transiciones…. Los poemas que, como actriz, me arrojaran mayor material escénico, posibilidades para jugarlos en el cuerpo, gestos, imágenes, ritmo, cadencia. Captar los instantes «urgentes» de ese recorrido de Ofelia para llevarlo al cuerpo en escena.

P: En la puesta en escena se incluyen contenidos audiovisuales de parte de Norberto Ramírez ¿Qué papel juegan la imagen y la tecnología en tu trabajo?





N.G: La imagen atraviesa mi poesía y mi teatro. Siempre me orienté a la búsqueda de un teatro físico que se construye de imágenes en y con el cuerpo en diálogo con los elementos. La incorporación audiovisual me pareció un recurso interesante en esta búsqueda de materializar el verso en diferentes soportes. Explorar el diálogo entre los diferentes lenguajes, formando una escena poética, un acto poético. El trabajo audiovisual en manos y cabeza del Negro Ramírez fue un gran ejercicio y aprendizaje de ese diálogo. En sus producciones se pone en juego todo lo que venimos mencionando de mi trabajo. El poema, la voz, el silencio, el ritmo, los sonidos, las imágenes, el cuerpo, el gesto. Fue sumergirnos en la tarea de intercambiar poéticas, montar y crear escenarios, y dejar transcurrir el devenir. Las proyecciones en escena están pensadas así, son intervenciones, irrupciones, envolventes, a modo monólogo interior si se quiere, en diálogo con la corporalidad y el devenir que transita Ofelia en escena.

P: ¿Dónde y cuándo se llevará a cabo?





N.G:Tenemos funciones en La Ventolera (O’Higgins 585, Ciudad de Salta) este jueves 9 y viernes 10 de febrero a las 21 hs. Repetimos jueves 16 y viernes 17 en el mismo horario. Serán las primeras funciones en una sala teatral específicamente, contando con el ambiente intimista que la puesta sugiere… De alguna manera lo consideramos un estreno. No se van a encontrar con un espectáculo de poesía, es una puesta teatral, un espectáculo unipersonal basado en el libro “Ofelia vuelve al río», pero el montaje es meramente teatral, por supuesto, interpelado por la poética del libro. La dramaturgia es mía, como así también la dirección general del espectáculo. Me acompaña en la asistencia técnica Agustina Caram, con quien hemos realizado un gran proceso de trabajo y su acompañamiento fue fundamental para mí para poder realizar la dirección de la puesta. La realización audiovisual está a cargo de Norberto Ramírez, con quien creamos en conjunto un contenido poético que envuelve la escena. Las entradas tienen un costo de $1000 y se pueden conseguir anticipadas en La Ventolera de lunes a viernes de 10 a 13 hs y de 17.30 a 20.30 hs, o por transferencia al 3875462203.

Para conocer un poco más del trabajo artístico, literario y escénico de Noelia Gana, pueden visitar sus cuentas en Instagram @ofeliavuelvealrio y @noeliagana