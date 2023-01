El lanzamiento del mejunje electoral «Avancemos» generó una gran repercusión, tanto en el arco político, como en las redes. Hacemos un «te lo resumo así nomás» de todo lo que se dijo sobre este nuevo espacio que de nuevo solo tiene el nombre. Y ni eso.

En las redes no tuvieron piedad: «Impresentable rejunte del último escalafón de la política arcaica salteña. Juntos no valen un tarro de aca! Sinvergüenzas», señaló un lector. Otro añadió: «Todos dijeron en algún momento que su límite era hoy su compañero electoral».

Con estas palabras se describió al frente electoral lanzado esta semana denominado “Avancemos”, que cuenta con la participación de partidos políticos locales como Salta Independiente (S.I.) y Ahora Patria. Es un rejunte particular. Por ahí están Felipe Biella, “el olmedista-macrista y ahora mileifan” Carlos Zapata, “el variopinto” Martín Grande, ex diputado nacional de JxC; “la camaleónica” Cristina Fiore, ex Pta. del PRS y ex diputada nacional; Ignacio “Nachito” González, Director Ejecutivo del PAMI en Salta; y Federico Hanne y Kitty Blanco “la todoterreno” de Jorge Guaymas, entre otros ex funcionarios y dirigentes políticos presentes.

Uno de los eslogans esgrimidos fue “no importa de dónde venimos sino a donde vamos”. ¿Les suena? Son palabras del mismo actual Gobernador Gustavo Sáenz. Arrancó la campaña y ya se roban los eslóganes.

El que quiso sumarse de algún modo fue el ex Mileifan Marcos Urtubey, quien por las redes salió a reclamar «derechos de autor»: «Mira que tengo registrado Salta avanza…», le dijo al “Tombo” Zapata.

En las redes muchos apuntaron a quien parece ser la cabeza del grupo: Emiliano Estrada. «Perdón pero creo que me perdí de algo, usted Emiliano no fue ministro de economía de Urtubey?… y actualmente es diputado nacional por Salta de la mano de Gustavo Saenz y ahora llega desmemoriado prometiendo cosas que no hizo en su momento?», escribió un lector. Otro escribió: «No seas sinvergüenza vos tenés mucho que ver con los quilombo que tiene la provincia».

Dieron en el blanco: Estrada, ex ministro de Urtubey, fue uno de los que dejó una mega deuda en dólares, que condiciona económicamente al actual gobierno.

Repercuciones políticas

Inés Liendo, presidente de la CAP del PRO en Salta, está que trina. Dijo que el nuevo frente no tiene nada de nuevo, ya que son “las mismas caras” de siempre, que “se van pasando de un barco a otro”.

La macrista, que reside todo el año en Buenos Aires, salvo cuando hay campaña y vuelve a sus pagos para intentar ganar, calificó a Avancemos de “traición”. Esto lo dijo especialmente por Zapata.

Desde Felicidad, Mauro Sabbadini tampoco tuvo piedad. «Llama la atención que Avancemos sale en frente para las elecciones provinciales pero no para las nacionales», dijo. Además, analizó sobre Avancemos: «Tiene tres liderazgos públicos, el de Emilano Estrada, el de Felipe Biella, y Carlos Zapata, los tres provienen de espacios muy divergentes y en algunos casos por la historia reciente antagónicos que han competido entre sí».

Sabbadini también observó: «Llamó la atención que diversas personas que constituyen este frente dijeran que el frente está construido para la contienda electoral pero que seguramente, dos meses después estarían participando en otros lugares para la elección nacional. Eso confunde y ya ha sucedido en las elecciones pasadas, por eso es importante ver que explicaciones van a dar al respecto. Emiliano Estrada es muy joven pero en los últimos años ya fue ministro de Economía de Urtubey, candidato a vicegobernador en una interna del Frente de Todos, que incluso hemos competido contra él y luego ha decantado en una suerte de acuerdo que hiciera el FdT con el gobierno de la provincia, de la cual no hemos formado parte por supuesto, para finalmente encontrar en esta coyuntura con Ahora Patria y el olmedismo y la familia Biella», culminó.

El ex-concejal Martín del Frari fue menos sutil, menos diplomático: «Inentendible e invotable el frente electoral el de Avancemos».

La diputada Sofía Sierra también calificó al nuevo espacio como «amontonamiento». «¿Cómo definir este amontonamiento, si no es con la palabra «Engendro»?”, comienza el descargó de la diputada provincial. «Engendro: Designio,plan u obra informe que nace sin la proporción debida, mal concebidos,mal hecha. Cuando lo único que te une es ganar al adversario a costa de cualquier cosa, sólo por poder», dijo Sierra.

Por supuesto que el presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, Rubén “Chato” Correa, no se iba a guardar su opinión. El radical cuestionó que se agrupan porque “hay cierta desesperación por los cargos”. “Uno tiene que llegar a un acuerdo político en función de una propuesta de gobierno, no sé en qué los puede unir”, dijo el dirigente de la UCR. Además, aseguró que estos espacios se generan por las crisis que viven los partidos políticos, los cuales quedan condicionados por los acuerdos de hombres y mujeres.

Correa afirmó que “si no hay una propuesta concreta que muestre una opción superadora al oficialismo que gobierna, no creo que funcione”, y agregó que tanto Estrada como Zapata se están manejando con mucha improlijidad en el panorama electoral.

La diputada provincial Socorro Villamayor tampoco logró contenerse. “Sería bueno escuchar una oferta electoral pero sólo escucho diagnósticos negativos”, dijo la legisladora. Y en esa línea continuó: «Vengo escuchando un diagnóstico muy negativo y creo que subestima al ciudadano ya que no solo padece la crisis económica sino que también escucha a los políticos que se pelean entre sí” planteó la Diputada. Además, opinó acerca de la Alianza que conforma el Diputado, Emiliano Estrada “Estrada llegó por el Partido Justicialista y por la fuerza de los intendentes de la provincia que formaban parte del PJ y comulgan con Sáenz y le dieron su apoyo. En la política no se llega solo se llega con equipo y ese hombre hizo creer que llegaba como un equipo, es una traición al equipo y a la gente que lo apoyó acompañando al gobierno actual”, dijo Villamayor.

En relación al portazo de Zapata, Grande y compañia el abogado Nicolas Maggio (PRO) y dirigente del espacio le restó importancia, «teniendo en consideración la cantidad de dirigentes que hoy militan en juntos por el cambio, de mucho peso y con probada trayectoria y, con lo más importante, ideas claras y sobre todo honestidad y coherencia para con la gente». «Los problemas de los políticos no están en la agenda de la gente, la cuestión personal de los dirigentes golondrinas no le interesan a nadie. En la provincia hay gente que no tiene un servicio decente de agua, de luz, que no tiene salud, que un trámite se demora meses y hasta incluso años, en eso nos debemos enfocar los que

realmente queremos el cambio. En eso nos vamos a centrar y estamos trabajando en la conformación de equipos de trabajo que resuelvan estos problemas», dijo Maggio.

Santiago Garcia Pinto, también dirigente del PRO, salió con los tapones de punta: «Que Zapata y Biella se unan al Peronismo es un tema que tienen que explicar ellos a sus eventuales votantes, no nosotros», dijo. Agregó: Aquí, en Salta, Juntos por el Cambio tiene la cabeza y los equipos técnicos para hacer llegar una propuesta distinta con gente nueva y proba que ponga en primer lugar las preocupaciones de los salteños que vienen siendo arrastradas desde hace más de 25 años por sucesivos Gobiernos Peronistas, manteniendo el mismo frente que tiene en CABA, provincia Buenos Aires y el resto de los distritos Nacionales (PRO UCR). En Salta, desde hace tiempo no alcanza el salario, por que no hay trabajo digno es decir trabajo formal y privado con el agravante últimamente que ahora tampoco hay salud ni seguridad. Esto así no va más», concluyó.

Es probable, casi seguro, que en unos meses Avancemos ya no exista. Y todos recordaremos este lanzamiento como el último acto desesperado de un grupito de personas que solo soñaba con un cargo.