Murió ahí. Creen que podría haber tenido Coronavirus. Cuando estaba enfermo, no pudieron trasladarlo al hospital San Bernardo porque no tenían camas.

Un hombre falleció ayer a las 15 horas en su vivienda de barrio Scalabrini Ortiz. Según detalla Fm Profesional, le dio un infarto y a pesar de las reanimaciones que le hicieron sus familiares, no pudieron salvarle la vida. Lo sospechoso es que horas antes de su muerte, el médico de cabecera le había dicho que tenia neumonía, pero que no podía internarlo por falta de camas en el Hospital San Bernardo.

Belén Polito, sobrina de este hombre, dijo en la emisora que el personal del Samec solo se presentó a corroborar el fallecimiento y se fue. Según manifestó, estuvieron esperando al médico forense pero recién se hizo presente a las 21 horas, quien puso en el acta de defunción “muerte por posible caso de Covid”.

La joven relató que luego fueron a la Policía a pedir que retiren el cuerpo pero desde la comisaría los enviaron a la empresa Pieve, en donde se negaron a retirarlo porque les dijeron que debían haber activado protocolo por ser caso sospechoso.

Doce horas después, llegó Bomberos y no solo desinfectaron la habitación sino que además colocaron al hombre fallecido en una bolsa mortuoria. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora, el cuerpo continúa en la casa porque nadie se quiere hacer cargo.

Ahora, lo que les preocupa es que si realmente tenía coronavirus, son 10 las personas que tuvieron contacto estrecho con el enfermo. Desde el CIF les informaron que no se podían hacerse cargo de sus hisopados y que debían hacerlo de manera particular.