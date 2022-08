La Diputada Nacional por Salta, Lía Verónica Caliva apoyó el pedido de informes al Ejecutivo en relación a la exportación de litio y solicitó investigar el rol de los gobiernos provinciales en las maniobras de evasión y subfacturación.

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió para analizar una serie de proyectos entre los que se encuentra un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las exportaciones de litio. Dicho proyecto corresponde al diputado de la Coalición Cívica, Rubén Manzi.

La Diputada Caliva, autora del proyecto de ley de Promoción y Desarrollo Nacional del Litio, sumó su apoyo al pedido de informes presentado por Manzi y solicitó se dé a conocer también el rol de las administraciones provinciales respecto a la cuestión minera en los casos de Salta, Catamarca y Jujuy y los vínculos que se establecen para realizar maniobras de subfacturación y evasión fiscal.

“Claramente nos están robando y no podemos seguir tolerando que esto pase. Esperamos que tanto AFIP como Aduana nos respondan prontamente qué es lo que está pasando y que podamos contribuir a un proceso que realmente sea de desarrollo y de cuidado de nuestros recursos naturales”, manifestó la legisladora que busca declarar a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socio-económico, humano, industrial, científico, tecnológico, de innovación, y ambiental en nuestro país.

Lxs legisladores piden al Ejecutivo nacional que informe lo exportado desde el 2012 por parte de las empresas Minera del Altiplano SA, Livent USA Corp., FMC Chemical International Ag, FMC Chemical Ltd, FMC Lithium USA Corp., Livent Lithium LLC, MdA Lithium Holdings LLC y FMC Lithium Overseas Ltd.

Estas empresas multinacionales, sacaron el carbonato de litio y el cloruro de litio del país entre 2018 y 2019 a través de 403 operaciones con distintos destinos, pero siempre se facturaron a una empresa del mismo grupo económico con asiento en Estados Unidos. La mercancía salió mayormente por Salta (236 operaciones), por el puerto de Buenos Aires (28) y también a través del aeropuerto de Ezeiza (139), declarada a un valor inferior del real.

Ante la Aduana, se declaró que la mercancía tenía un valor de u$s 5,10 el kilogramo, unos u$s 5.100 por tonelada. Sin embargo, los valores reales oscilaban en el rango de los u$s 15.000 a u$s 16.000 dólares por tonelada. Este precio, fue declarado incluso por la propia compañía en el exterior cuando en el 2018 afirmó esos valores para sus transacciones, alegando que la firma había sido rentable para sus accionistas. Los precios declarados por la empresa exportadora con sede en Catamarca, resultaron en promedio entre el 102% y 121% más bajos que la otra empresa de similares características asentada en Jujuy.

Ante el escándalo generado con esta millonaria subfacturación y saqueo, la diputada Caliva sostiene que es fundamental crear un Plan Estratégico Federal de Extracción e Industrialización del Litio, donde el Estado nacional evalúe la potencialidad de los yacimientos litíferos existentes y en exploración para desarrollar procesos de industrialización y de valor agregado del litio y sus derivados en territorios de origen, con especial prioridad a la creación de empleo y seguridad social a nivel local, basadas en los principios de Respeto al Ambiente y a los Derechos de los Pueblos Originarios.