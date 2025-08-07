En el lugar se realizarán tareas de hormigonado debido al importante deterioro que presenta la calzada producto del uso, las filtraciones de agua y las raíces de los árboles. También se harán trabajos de poda.

La Municipalidad informa que desde este viernes 8 y por treinta días habrá un corte total de tránsito en la calle Corrientes al 800 por obras de mejoras en la calzada.

El operativo comprenderá en primer lugar la remoción de las placas dañadas producto del uso, las filtraciones de agua y las raíces de los árboles.

Además, priorizando los beneficios de los árboles del lugar, se harán tareas de poda de ramas y raíces para luego proceder a la reconstrucción del paquete estructural mediante tareas de enripiado y nivelado.

Finalmente, se podrá colocar el nuevo hormigón; lo que demandará alrededor de 20 días para su fraguado y habilitación de la obra.

Por ello, es que se dispondrá de un corte total de tránsito en la calle Corrientes desde Ituzaingó hasta Pellegrini.

Los trabajos se realizarán de manera conjunta entre las Secretarías de Obras Públicas y de Ambiente y Servicios Públicos, con apoyo de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.