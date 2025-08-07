Juan Alberto, integrante de La Libertad Avanza en Cafayate, acusó a la dirigencia del partido de vender candidaturas en las últimas elecciones.

Según informó Alejandro Tula, Alberto aseguró que en el departamento Cafayate las candidaturas de las últimas elecciones fueron vendidas. Ante esto, adelantó que pedirá una audiencia con el presidente Javier Milei para denunciar lo que sucede en Salta.

Por su parte, ellos desmintieron la versión sobre la compra de candidaturas.

“Todo lo que dijo lo tendrá que comprobar en la justicia”, explicó Pizarro.

Además, explicó que Juan ya no pertenecía al equipo de La Libertad Avanza desde el mes de mayo, debido a presuntos episodios violentos que tuvo con vecinos de Cafayate.