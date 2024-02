Preso por tuitear en Jujuy. Morandini: «Me quisieron quebrar para que admitiera cosas que no hice”.

Después de haber estado preso 53 días por tuitear, Morandino recibió a la prensa en su casa en las afueras de Jujuy.

Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”, fue el tuit que escribió el docente que pasó casi dos meses preso.

«Me quisieron quebrar para que admitiera cosas que no hice”, dijo además que los filmaron desnudo y “Estaba sin zapatillas, sin ropa interior, sin mis lentes, solo con mi remera y mi pantalón. No podía salir de la celda vestido, tenía que salir desnudo. Cada vez que se presentaba un oficial o el servicio de salud, tenía que desnudarme. Me dieron una palangana para hacer mis necesidades, comía con la mano. Esos días varias veces me filmaron desnudo”.