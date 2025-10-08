El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, advirtió que la crisis económica provocó la pérdida de coberturas y encareció los tratamientos.

El secretario de Salud Mental y Adicciones de Salta, Martín Teruel, alertó que cada vez más personas recurren al sistema público de salud mental, debido al encarecimiento de los tratamientos privados y la pérdida de coberturas médicas.

“Hay gente que antes podía pagar una consulta o una prepaga, y hoy no puede hacerlo. El sistema público debe dar respuesta, porque cada vez más personas recurren a él”, señaló.

En Salta crecen los cuadros de ansiedad, depresión y angustia

Teruel explicó que la crisis económica generó una caída en el acceso a servicios privados de salud. “Hay personas que dejaron de pagar prepagas, otras que perdieron su trabajo y su obra social, y eso hace que todos los caminos conduzcan al sistema público”, indicó.

Aumentaron un 50% las consultas en salud mental en Salta durante el último año

El funcionario reconoció que los servicios de salud mental del Estado están altamente exigidos, pero aseguró que la Provincia trabaja para ampliar la cobertura.

“El desafío es acercar la atención a toda la población, con profesionales idóneos y equipos interdisciplinarios”, sostuvo.