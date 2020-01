Habían pasado a planta permanente por el anterior intendente, pero ahora fueron dejados sin trabajo.

Al menos 54 trabajadores de la Municipalidad de San Lorenzo quedaron hoy sin trabajo, según denunció el gremio Ademus. Las notificaciones se hicieron de palabra y no a través de una notificación por escrito.

Andrea Chocobar, delegada de Ademus San Lorenzo, dijo en Profesional FM que en noviembre pasado el ex intendente Kila Gonza había pasado a planta a 54 personas que hasta ese momento se desempeñaban como contratados. Sin embargo, apenas iniciada la gestión del actual intendente Manuel Saravia, se dio marcha atrás con esa determinación, regresando a los trabajadores a la categoría de contratados.

Según la dirigente, el pasado 31 de diciembre al final de su jornada laboral, la mayoría de esos trabajadores fueron notificados de palabra de que la Municipalidad había decidido prescindir de sus servicios. Ayer varios de ellos se presentaron a trabajar, pero no pudieron registrarse porque habían sido borrados del sistema biométrico.

No es el único municipio en el que el jefe comunal toma esta decisión. El de La Merced ya hizo lo mismo, con unos 40 trabajadores; alrededor de 200 quedaron fuera de la muni de General Güemes y el de Orán habló de una depuración, sin especificar el número.