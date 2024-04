María Herrera se presenta en la Feria Internacional del Libro

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tiene una superficie de más de 45.000 metros cuadrados y es la más concurrida en el mundo de habla hispana. Durante sus casi tres semanas de duración la visitan más de un millón de lectores y más de doce mil profesionales del libro.

Sobre sus expectativas la autora expresó «La verdad que desde que salió el libro, el 23 de septiembre del 2023 ha sido un maremoto de emociones, todas positivas, presentaciones con el doble de la capacidad del salón, récords de ventas, mensaje por todos lados, y ahora este privilegio de presentar mi libro en la feria internacional del libro no tiene precio».

«Es de no creer porque la verdad, porque antes de lanzar el libro en septiembre, yo les comentaba a mis allegados voy a tener que regalarlo para que lo quieran leer porque es una poesía cero comercial, es una poesía muy visceral, que duele mucho, tiene mucha angustia, hoy en las redes no pasa eso, todos se muestran lindos, comparten todos los momentos lindos, nadie se permite estar triste, y la verdad que hay mucha gente que la está pasando mal y cuando no se habla de los problemas es como que no existieran, y la gente abraza póstuma porque es como que se da cuenta que no sufre solo, me llegan mensajes de la gente diciendo, María, parece que el poema de la página tanto lo he escrito yo, yo soy otro póstumo y así, así que ese reconocimiento de la gente para mí ha sido muy especial» comentó la escritora.

Herrera recordó el reconocimiento recibido por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta quien declaró su libro de interés cultural y municipal. «Sin duda ese fue uno de los más grandes logros, porque no solo lo declararon de interés cultural, sino que también la gente me ha votado en ese entonces como la escritora salteña favorita 2023 en la feria provincial del libro de Salta junto a Fabio Pérez Paz, el número uno de la literatura salteña» añadió.

«Me hace muy feliz y me emociona mucho que la gente abracé mi libro, porqué en Metán ha sido récord de ventas y hoy que es la era digital, vender un libro en papel ya es difícil y más aún si es de poesía» concluyó.