El joven fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.

Este viernes en todo el país habrá marchas para exigir que se haga justicia por el asesinato en patota protagonizado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell. En Salta, la convocatoria es en la Plaza 9 de Julio a partir de las 18:00. El objetivo también es expresar apoyo hacia la familia del joven asesinado, Fernando Báez.

Quienes convocan a la movilización aseguran que la víctima es “hijo de todos” y es por esto que, además de pedir justicia, sostienen que tiene como objetivo que se apruebe la Ley Fernando que busca que se proteja a los jóvenes en situaciones similares a las que vivió Báez y los clubes capaciten y eduquen en valores.



¿Qué es la ley Fernando?

La idea original es de la abogada Valeria Carreras quien, junto con Fernando Burlando, se encarga de la defensa de la familia Báez Sosa. Dos diputados nacionales ya se encuentran trabajando en el proyecto: Daniel Lipovetzky (Juntos por el Cambio) y Leandro Santoro (Frente de Todos).

La iniciativa parte de la base de que hay ciertos deportes en los que, por el tipo de preparación física que se da, tenés que tener una doble responsabilidad cuando no usás esa fuerza fuera del ámbito deportivo. Buscamos aplicar el mismo concepto que en el boxeo: ‘la mano prohibida’, es decir que el boxeador no puede usar puño fuera del ring. En este caso, no usar la fuerza fuera del campo de juego y en caso de que se use, más allá de las sanciones penales que tienen que haber, también que el deportista pueda tener sanciones del club.