Referentas locales dejan su opinión respecto a cómo se viven los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

Gabriela Hernandez

Ya pasaron más de 100 días y el gobierno libertario no es el oasis que muchos votantes esperaban: Suba de precios, inflación, desempleo, entrega de soberanía, represión y nombramientos millonarios debilitan la figura del electo presidente.

Opiniones

Laura Cartuccia Diputada Provincial

«Nos encontramos en un momento crítico en la historia de la política de nuestro país donde el debate sobre el rumbo económico y social es más intenso que nunca, pero es innegable que el gobierno de Javier Milei ha generado una polarización profunda en la sociedad argentina, si bien algunos lo ven como un defensor de la libertad individual y un agente de cambio necesario, no puedo ignorar las preocupaciones legítimas que surgen de su liderazgo más cuando el pueblo está atorado con las tarifas, con los precios de los alimentos y el valor del transporte» y agrega

«Me preocupa profundamente la falta de experiencia política de Milei, su retórica extremista que lo hacen rehén de políticos y técnicos de experiencias que tratan de llevar agua para sus molinos. Tienen un enfoque en la reducción del Estado y la liberalización económica que nos está llevando a consecuencias impredecibles y riesgosas para nuestra sociedad por la falta de inversión en la obra pública, la inversión en salud, la inversión en medios, el cuidado de los enfermos… terminales, nuestros jubilados, etcétera, y veo que sus políticas profundizan las divisiones sociales y económicas en lugar de promover a la justicia y la igualdad para todos los argentinos, profundiza aún más una brecha enorme. Además me preocupa la falta de un plan coherente y detallado para abordar los desafíos económicos y sociales que enfrenta nuestro país. Nosotros junto con el Gobernador Gustavo Sáenz, estamos comprometidos con el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones inclusivas que beneficien a todos los argentinos basados en el federalismo, la igualdad para las provincias. Siempre estoy instando al Gobierno de Javier Milay a escuchar las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad y a trabajar en colaboración con todo el arco opositor para poder encontrar soluciones equitativas y sostenibles. Reconozco la necesidad de cambios en la política argentina, pero creo que el Gobierno de Javier Milay no es la respuesta adecuada. un enfoque más equilibrado y responsable que promueva el progreso sin sacrificar la estabilidad, la justicia social y por sobre todo el federalismo, se siente que no trabaja para el pueblo”.

Otra de las opiniones la dio la dirigente barrial de zona oeste Nimia Arroyo:

“La realidad está muy dura, nosotros como militantes que teníamos merendero que podíamos recepcionar a personas de escasos recursos a jóvenes, a madres, a abuelos y a niños tenemos recortados los víveres por decir así no nos están ayudando desde el ministerio de desarrollo social justamente porque se están haciendo algunas emergencias con este tema de las lluvias también» y agrega “El problema que nos afecta por la lluvia es mucho en las zonas del norte, entonces nosotros entendemos esa situación como la reducción de la merienda y, bueno, también se ha reducido la obra pública. Nosotros como militantes también vemos por nuestro barrio algunas obras que se tenían que hacer, no se las están haciendo porque hubo recortes.» y opina: «Desde la Nación recortaron todos los presupuestos que tenía nuestra provincia, obviamente que nos afecta un montón en todos los aspectos, en la obra pública, como te decía en la parte del Ministerio de Salud Social, no nos pueden ayudar para poder paliar algo la situación. Los precios suben todos los días, no hay estabilidad económica, están liberados los precios. A la gente le está costando mucho llevar a sus niños a la escuela, eso se ve diariamente. Comprar las zapatillas, el delantal, los útiles escolares han subido. Es un descontrol total de los precios, la inflación, entonces eso afecta mucho, ojalá cambie esta situación, el gobierno reaccione, el gobierno tenga piedad por los más humildes, eso es lo que estamos esperando” y finaliza «En la zona nuestra, en la barriadaa, hay mucha gente que vive de albañil, hay pintores, hay carpinteros, herreros, y como la obra está paralizada, la gente no está trabajando. Imagínense que la gente vive el día a día con algunas changas que hacía, con el tema de la construcción, está todo paralizado y es una cadena, entonces esto le afecta un montón a la gente. Nuestro gobernador está reclamando los fondos, la coparticipación, pero bueno, como ustedes han visto, este gobierno nacional no quiere ceder, nos castiga a los pueblos del norte, a la provincia del norte, siempre ha estado castigada, ahora más aún, mucho más todavía que antes”

Otras de las referentes que dejó su opinión es Marta Cesar, gran referente feminista de Salta que nos dejó su perspectiva de la situación: «Como feminista y militanta social, repudio en todo, el gobierno de Javier Milei.Su criminal política de shock, cuyas consecuencias sufren millones de argentinxs , el desguace y vaciamiento del Estado, la entrega de soberanía a los imperios Británico-Estadounidense, la quita masiva de derechos, sus constantes cambios de opinión y humor, me dan la certeza que la Argentina hoy, es un barco a la deriva, en medio de una brutal tempestad originada por quien debiera ser el capitán.

Habitante excluyente de las redes sociales, Javier Milei, quien no preside sino sus delirios sobre la teoría de la Escuela de Austria que no funcionó en ninguna parte del mundo, confirma en cada aparición virtual o, en medios hegemónicos, que no está capacitado política ni emocionalmente, para dirigir un país»

Desde el sector de artesanos nos deja su opinión Teofila Urbano, miembro de la comunidad kolla de San Antonio de los Cobres: «mi situación como artesana, digamos, desde el cambio de gobierno que hubo, la verdad que es desesperante. Las artesanías están paradas y porque no se puede, digamos, elaborar como antes. Directamente estoy comprando el insumo y recuperando y aumentando un poquito lo que podría ser mi mano de obra para poder subsistir. Si yo realmente tengo que trabajar, digamos, tengo que cobrar mi mano de obra como tiene que ser, no vendo. Años anteriores sí se podía. El año pasado, por ejemplo, fue muy bueno todo el año, digamos, se pudo, se podía subsistir y salir adelante, como comprar mi mercadería, mi medicamento, o sea, estar bien, digamos, depende de la cantidad de productos que haga, que yo elabore, que podría vender, o sea, eso yo me manejaba de acuerdo a mis tiempos y como podía. Ahora, no se consigue insumo, si consigo el insumo, hoy lo compro a un precio, mañana está a otro precio, y por supuesto que lo entiendo, porque todas las cosas están aumentando, es un descontrol total. Y bueno, y nosotros subsistimos, porque la verdad de que vender hoy en el día una artesanía cuesta muchísimo. Así que la mano de obra casi no se cobra. Es para comprar una tira de pan, un kilo de papa» y agrega “Cada producto que uno vende, que uno produce, estamos en la ruina total. No solamente por mí, sino que todos los artesanos generalizados. Creo tenemos que buscar estratégicamente puntos de venta, ofrecer, digamos, casi por la nada, con tal de vender y sacar unos pesitos por día, para poder solventar y llevar algo a la casa. Así que la verdad es un desastre, todo mal, desesperante. La verdad es así. Así que todo está mal, la verdad. Ojalá que Dios nos ilumine, ¿no? Y la pachita y podamos, que se pueda» y finaliza «Este presidente no da para más. Tiene que, no sé, algo tiene que ocurrir, lo tienen que sacar, se tiene que ir, algo tiene que pasar, porque no sé qué vamos a hacer dos, tres meses más. Si teníamos un poquitito de ahorro por ahí o mercadería juntada nosotros en el campo. Siempre tenemos la costumbre de chicos, de los abuelos, comprar fardos, o sea, antes era bolsa, aquí en la ciudad se compraba fardo y yo llegaba a fin de mes, digo los fines de semana, compraba un fardo de azúcar, la otra semana un fardo de arroz o una vez al mes compraba todo para todo el mes. Ahora no, ahora yo no puedo creer, tengo que comprar a veces medio kilo, tengo que comprar un kilo, un kilo de alguna cosa que tengo que ir y fraccionar y dejar. justo para cocinar para el día, almorzando al mediodía, desayuno, almuerzo y merienda. Si queda para la cena bueno y si no, bueno no, una taza de té y ya estamos. Así que la verdad, qué más decir, es desesperante, estamos desesperados»

Por último Eugenia “Euge López” de la Corriente Nuestra Patria también dejó su opinión sobre el gobierno de Milei «la verdad que poder poner en palabras lo que sucede a nivel país es darle la voz al hambre. Son las políticas del hambre. Este gobierno representa eso. Son la entrega de la soberanía nacional, política, social, económica, territorial. Vinieron por la dignidad del pueblo y es lo que están haciendo. Todo este conjunto de ajustes que vienen sucediendo con el DNU, que entre paréntesis, para tratar necesidad y urgencia no tiene ningún contenido, no tiene absolutamente nada, representan la quita de la democracia. Se están convirtiendo en tiranos. Atacan directamente los intereses y los derechos de la clase trabajadora, del pueblo en general. Es un estado que está claramente pensado a medida de un sector de privilegio, de los empresarios, de los grandes monopolios y con esto obviamente están destruyendo de un plumazo todos los derechos conseguidos» y agrega «Este estado está profundizando muchísimo más la crisis brutal que ya veníamos atravesando. Vinieron a hacer lo que ya sabíamos, a vender la patria, y obviamente que lo único que buscan que pretende es enajenar la economía argentina y sublimar obviamente a las clases populares, trabajadoras, al pueblo en general, a una pobreza absoluta, donde obviamente quede más marcada la brecha, o sea, muy fuerte entre los ricos y los pobres, destruyendo por supuesto con todo esto a la clase media. Vinieron a destruir la clase media, y obviamente pretenden una Argentina absolutamente injusta. Y ahí está la cuestión, ¿no? Donde únicamente un 10% de la población va a tener sus beneficios. Así que en términos generales, yo no puedo darle tiempo, para nosotros el hambre es el límite. Así que, bueno, como organización, estamos en situación constante de asambleas. Estamos en estado de lucha, de resistencia, generando plenarias, debates y demás. Y, obviamente, trabajando muy fuertemente con las unidades productivas de los compañeros y de las compañeras, como para tratar de alguna manera de abrazarnos entre nosotros y sostenernos»

A más de 100 días del gobierno de Milei muchos sectores se sienten ahogados, por lo que es importante escuchar los distintos gritos de auxilio ante un contexto en donde solo unos pocos viven la libertad prometida.