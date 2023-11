El exgobernador salteño se entusiasma con el gobierno de unidad, pero se despega furiosamente del gobierno actual. Para el próximo 19 de noviembre, Juan Manuel apoyará al Masa candidato, pero no al ministro.

Es tiempo de definiciones y de dejar atrás la incertidumbre, y eso para algunos significa adoptar posturas algo confusas. Así lo demostró Juan Manuel Urtubey, exgobernador de la provincia, en una entrevista en la que adelantó su apoyo a Sergio Massa, aunque tomó distancia del gobierno que integra.

«Nunca tuve expectativas con este gobierno», se excusó el exmandatario, al tiempo que aclaró que su acercamiento no es con Cristina, ni con Massa en particular. «Tengo claro mi pertenencia como peronista, claramente este gobierno no representa esos intereses», agregó luego.

El posicionamiento parece y resulta bastante oportunista, considerando que con dos o tres frases recoge y desecha a conveniencia las múltiples dimensiones del «ser peronista». Peronista si, pero no de Cristina; massista si, pero no del ministro; apoyo al candidato, pero no al gobierno que integra. Un canto a la coherencia.

En otro tramo de la charla, Urtubey asegura: «Hoy no pienso en qué cargo ocuparía, hoy no me moviliza eso». Los trascendidos de pasillo, no obstante, indican que su nombre suena como futuro jefe de gabinete en un eventual gobierno de Massa.

Finalmente, en redes sociales hubieron quienes le recordaron que bajo su gobierno tuvieron lugar el doble crimen de las francesas en 2011 y el supuesto «pacto suicida» de Lujan y Yanina. Dos de los casos más oscuros de la historia de Salta.