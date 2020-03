Matías Sebastián Adet Figueroa es el hombre más famoso del momento en Salta y no por sus dotes como abogado ya que en el mundo del derecho no brilla demasiado.

Sus 15 minutos de fama tienen que ver con que es el primer caso positivo de COVID 19 Coronavirus en Salta. Y su fama crece más aun ahora que está en la vereda de enfrente. El delito, como era previsible, es la violación a las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, en calidad de autores y en perjuicio de la seguridad pública, previsto por el artículo 205 del Código Penal.

En la citación que recibió para audiencia, se indica que lograron reunir elementos de convicción suficientes para entender que los imputados habrían violado las medidas adoptadas por la autoridad para impedir la propagación del Covid-19 –Coronavirus, ya que habrían arribado a la ciudad de Buenos Aires, provenientes de Europa, declarada zona afectada por la pandemia, omitiendo la obligación de aislarse por 14 días en el lugar de ingreso al país, o sea Buenos Aires, como lo establece la reglamentación para evitar la propagación del virus.

Pese a que su esposa, Solana Visuara, hija del nunca olvidado Carlos Visuara, que con su indiscreta cámara y su discreta obsecuencia con Juan Carlos Romero, mandó al otro Juan Carlos, el lord mayor de la ciudad en ese momento, a la cárcel. Esto a modo ilustrativo nomas. Decíamos que tanto su esposa como su madre y sus miles de amigos, salieron a decir que el había cumplido con el protocolo establecido para tal fin, sin que nadie les haya preguntado, haciendo más sospechoso el accionar del abogado.

Doña Rosario Figueroa, su madre, en un simpático audio explica que su hijo está bien, que llegó el miércoles y se aisló en San Lorenzo hasta el viernes que no pudo con los síntomas y se trasladó a Los Altos de Swiss Medical a internarse.

Mientras que el propio Matías Adet explica en una entrevista telefónica con el Turco Alí que llegó el jueves y se internó el viernes, pero extrañamente los análisis que certificaban que él era el primer caso de COVID 19 Coronavirus tienen fecha del jueves y es él mismo quien lo dice en esa entrevista. Otras personas de Ciudad Judicial dicen haberlo visto el jueves también, hay audios en que una recepcionista de juzgado llora mientras cuenta que ella lo atendió sin saber lo que estaba pasando.

Desde el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, de Salta, el coordinador del grupo EMERGER, responsable de revisar a cada pasajero sospechoso y determina los pasos a seguir, Raúl Valdiviezo, cuenta que ese día no se activó ningún protocolo y no hubo ningún llamado desde Ezeiza para alertar que un pasajero de ese vuelo que venía a la Provincia era sospechoso por regresar de una zona de riesgo. Ninguna declaración jurada fue presentada ese día. Tampoco lo manifestó el propio pasajero. Aparentemente el negó que venía de una zona de riesgo por eso no se activó el protocolo y al no manifestarlo, no se lo tuvo en cuenta. Entre otras cosas, se pidió la revisión de las cámaras de seguridad debido a la investigación que abriera la Fiscalía.

En síntesis, este abogado, acostumbrado a perejiles y pequeños narcos como clientes, mintió. Se aisló pero de su familia. De su padre que está internado con un ACV, de su madre que es una señora mayor también, de su mujer y sus pequeños hijos, pero no del resto de la sociedad que merecía un mínimo de conciencia y responsabilidad de su parte. Es por ello que la Justicia creyó necesario juzgarlo, como a cualquier ciudadano que infrinja la ley. Que así sea.

Los casos más llamativos del abogado

Caso Houria Moumni y Cassandre Bouvier (2011) Abogado defensor de Gustavo Orlando Lasi, condenado a la pena de prisión perpetua como coautor material y penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y el uso de armas y homicidio “criminis causae”.

Caso Chocobar (2014): Abogado defensor. Condenado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Reincidente por primera vez. Rechazo de la recusación y libertad condicional. Unificando penas

Caso Maggio – Poclava (2018): Testigo importante de causa. La Justicia Federal de Salta procesó por defraudación a Orfeo Maggio y Ricardo Poclava por pedirles dinero a sus clientes con el supuesto propósito de pagar coimas al juez federal Julio Leonardo Bavio y a los empleados de su Juzgado. La denuncia se apoyó en las declaraciones de los abogados Néstor Raúl Adet y Matías Sebastián Adet Figueroa, quienes señalaron que por dichos de su defendido, Rafael Natel (narcotráfico), se enteraron de las maniobras fraudlentas de Maggio y Poclava. Sin embargo, el juez declaró nulas esas testimoniales debido a que el artículo 244 del Código Procesal Penal de la Nación dice: “Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad los abogados…”.

Caso Mathieu Martin (2019) Abogado Patrocinante de la familia Martin. Se pidió la elevación a Juicio de causa contra Juan y Froilán Cuevas, imputados por el delito de homicidio simple en perjuicio Mathieu Martin, que recorría le norte argentino como mochilero.

Los amigos irresponsables

No solo a Matías Adet Figueroa le cabe la imputación por haber violado las medidas adoptadas para impedir la propagación del Covid-19 –Coronavirus-. También hay cuatro amigos que por estas horas corren la misma suerte ya que habrían ingresado al país, arribando a la ciudad de Buenos Aires, provenientes de un país declarado como zona afectada por la pandemia, como lo es Alemania, y habrían omitido la obligación de aislarse por 14 días en la ciudad de Buenos Aires, por ser ése el punto de ingreso a la Argentina, como lo establece la reglamentación para evitar la propagación del virus.

Según informó en su sitio web Interactiva Noticias la periodista Marcela Pérez, los otros imputados son el empresario inmobiliario Martin “Cachalote” Meyer, el licenciado Facundo Rodríguez, el médico especialista en radioterapia oncológica Gaston Lemoine y Sokol Dervishaj un comerciante propietario de un local de ropas, de origen albanés.

Estas cuatro personas, todos amigos de Adet Figueroa y compañeros del itinerario que los llevó a Europa a presenciar el Torneo de las Seis Naciones (torneo internacional y anual de rugby), llegaron desde Alemania a la Argentina el 16, y se trasladaron a la provincia el mismo día. Todos omitieron dar cumplimiento a la obligación establecida de aislamiento obligatorio durante 14 días, para las personas provenientes de países afectados por la Pandemia de Coronavirus y omitieron quedarse en cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco informaron a las autoridades sobre su itinerario ni se sometieron al examen médico obligatorio a su arribo al país. Por el contrario, lejos de aislarse y de someterse a un examen médico en la ciudad de arribo (en Buenos Aires), y de manera inmediata, continuaron su viaje a la ciudad de Salta, poniendo en riesgo de un contagio masivo a todos los pasajeros de estos vuelos y a la ciudadanía en general.