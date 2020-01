Hay una sombra que se extiende sobre los comandantes más recientes de ambos bandos del Poder Legislativo. Los apellidos Godoy y Lapad, en medio de un mar de incertidumbres, rutas sospechadas y proyectos inmobiliarios fastuosos. A continuación, algunos indicios sobre las figuras puestas bajo el sol en esta temporada estival.

Pareciera que empiezan a resquebrajarse los códigos de la impunidad…el consabido y casi obligatorio paso de cannabis por la triple frontera Misión La Paz – Pozo Hondo desde hace ya variados años no es una novedad para los efectores oficiales gubernamentales locales del departamento Rivadavia tanto más por omisión que por acción…y que ello implique directamente al apellido Lapad y su Sultanato no resulta un dato menor…

Ahora le ha tocado el turno al otrora intocable “presidente” del cuerpo, el aún no domado aborigen trucho, el letrado Manuel Santiago Godoy.

En verdad ha recorrido un largo camino, el compañero…desde las modestas oficinas en un primer piso de la calle Urquiza, en diagonal al tradicional cine Ópera, a la ex casa del extinto ingeniero Dagum, quien refaccionara variadas veces la Casa de Los Leones, en la distinguida Ejército del Norte y Valparaíso, donde trinara cuando hubo un intento, en la gestión ortoboycista, de llevar a la AMT a una cuadra de sus aposentos…

Pero ahora dicen que la envidia y maledicencia con otros ex pares y jefes que hoy ostentan regias moradas tanto en La Montaña de Sanlo o Lesser hicieron que el también iniciara ese camino de construcción de morada para reposo en su ocaso, como guerrero de la política justicialista salteña…

Si hoy podemos vaticinar que el presupuesto general anual provincial podría alcanzar los cien mil millones de pesos, la Cámara de Diputados podría administrar anualmente un dos por ciento…lo que equivale a dos mil millones de pesos, lo que multiplicado por 17 años a cargo de la presidencia…nos da la módica suma de treinta y cuatro mil millones de peso y en este sentido un “retorno” del uno por ciento o sea trecientos cuarenta millones es razonable?

Los que conocen el paño dicen que el Indio nunca escatimó recursos para la política…y en esto y en cada elección hay de todo…laburantes…saltimbanquis…filibusteros…bribones…y seguro que aprendió con el tiempo de cómo calibrarlos…

Si este casi uno por ciento que le birlaron al más que diligente y prolijo ex secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la provincia, resultaba ser el monto de los servicios profesionales institucionales personalísimos prestados a los ex gobernadores Romero Di Gangi y Urtubey Ruiz de los Llanos Mera durante 17 años, será un desafío infranqueable para los fisgones fiscales colocados por dichos ex gobernadores?

Ahora el tema de probar judicialmente como recursos públicos terminan en caseríos fastuosos, en el loteo de la Calderilla, en inversiones edilicias en la provincia, en otras provincias e inclusive en el exterior, haras de caballos en países fronterizos, cadena de lavanderías en Miami, rent a car en el exterior… resulta ser un innegable desafío para el Fiscal Anticorrupción de la provincia…#Ahre! cierto que no existe! Cáspita. A todo esto…quién es y quien lo puso al actual delegado de la Unidad de información Financiera de la provincia? #SeráInjusticia

