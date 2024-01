El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación y la legisladora del Frente de Izquierda se han convertido tendencia en las redes sociales debido al intenso enfrentamiento que tuvieron durante el debate sobre la Ley Ómnibus.

En el Congreso Nacional, se está debatiendo la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y durante las discusiones se han producido intercambios de comentarios sarcásticos y momentos de enojo. La excandidata del Frente de Izquierda para la presidencia acusó a José Luis Espert de ser un «machirulo» y cuestionó su moralidad para presidir la comisión de Hacienda.

La oposición expresó su descontento por el escaso tiempo otorgado para debatir un texto que consta de 351 páginas y 664 artículos, con plazo hasta el 31 de enero. En este contexto, se produjo un intenso cruce entre Miriam Bregman, quien es recordada por referirse al actual Presidente como «gatito mimoso» durante el debate presidencial, y José Luis Espert, quien hasta ahora formaba parte de Juntos por el Cambio. «Si Bregman llama ‘gatito mimoso’ al Presidente, ¿cómo no voy a poder llamarle ‘copito de nieve’ a ella?», ironizó Espert.

A lo que Bregman respondió “Creemos que no tiene las condiciones morales ni personales para estar al mando de una comisión. Recorrió medios de comunicación atacándonos. Me llamó copito de nieve que linda con la violencia de género, de manera descalificativa. Soy una diputada elegida por miles de ciudadanos en toda la ciudad de Buenos Aires para que los represente y no es para que ningún ‘machirulo’ me venga a decir copito de nieve”.

En este análisis, tres comisiones comenzaron a tratar el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente apenas unas semanas después de asumir en la Casa Rosada. Estas comisiones son Legislación General, presidida por el libertario Gabriel Bornoroni; Presupuesto y Hacienda, encabezada por José Luis Espert, quien es aliado al Gobierno; y Asuntos Constitucionales, liderada por Nicolás Mayoraz, también de La Libertad Avanza.