Las Pastillas del Abuelo llegaron a sus 20 años de carrera y este jueves estarán en la ciudad.

En el año 2002 comenzaron su trayectoria con la grabación de un demo, “El Sensei”, canción que prontamente se volvió popular y quedó como un mito en la carrera de la banda, ya que nunca se editó en ninguno de sus discos y la tocaron en vivo muy pocas veces.

Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo

“Espero que sea genuino toda la belleza que pasa entre la gente que vibra conmigo. A veces me pongo un poco a ver un visión macro de todo el Universo y de repente me encuentro con que este país tiene 50 millones de habitantes, y a nosotros nos vienen a ver 23 mil: es bastante poco. Supongo que hay 40 millones que no conocen a Las Pastillas del Abuelo. Dos millones son los amigos que tenemos en Facebook, otros tres millones con quienes debe andar todo bien, y otros siete millones que nos odian. No sé. Una cosa así. Con tan poco, con ese puñado de gente, hacemos cosas tan hermosas que lo único que queda es disfrutar. Es suficiente”, le decía Piti Fernández a Infobae, en una entrevista publicada en septiembre de 2017.

“En parte supongo es este oxígeno para todos porque los pibes están en muchos emprendimientos. Nos permite a todos estar bien atentos y bien presentes, disfrutar el momento y el ahora como Pastillas del Abuelo porque sabemos que después hay otras ramas. En el momento que hay que estar, hay que estar a full”, expresaba también Fernández.