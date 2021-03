Iban unas 20 personas. Los remeros perdieron el control y al parecer un neumático fue roto por los palos que arrastra la corriente. Gendarmería rescató a un hombre.

Las concurridas poblaciones de Aguas Blancas (en Argentina) y Bermejo (en Bolivia) vivieron ayer una jornada trágica al pincharse un neumático de un gomón que transportaba por el río Bermejo a unas 20 personas de ambos países.

Aunque por las características del transporte no se sabe exactamente cuántas personas llevaba, y tampoco se supo con certeza si iba de Argentina a Bolivia o viceversa, sobrevivientes hablaron de entre 15 y 25 viajeros. Anoche, alrededor de las 20, Bomberos Voluntarios de Aguas Blancas encontró a un hombre fallecido cuya identidad aún no fue establecida. Como ejemplo de la confusión que reina en el lugar, un hombre oriundo de Mendoza que fue rescatado por Gendarmería Nacional relató que viajaba con su esposa y vio que ella logró llegar a la orilla del vecino país, mientras su bebé fue arrastrado con otro niño. Habría 6 personas desaparecidas. Una sobreviviente todavía conmocionada, aseguró a medios de comunicación de Bolivia que «eran muchos, muy muchos» en el gomón, compuesto por seis neumáticos, y dio nombres de algunos desaparecidos:

Según informó el comisario Miguel Velardez, del área de prensa de la Policía de Salta, alrededor de las 9 de la mañana se informó a la Comisaría 26 de Aguas Blancas que había colapsado un gomón. Indicó que mediante un helicóptero Gendarmería logró rescatar a un hombre de 30 años, quien se encuentra internado en Aguas Blancas y es el único testigo hasta el momento para las autoridades argentinas. El hombre contó que pasadas las 8 de la mañana subió al gomón, y estimó que había entre entre 16 y 20 personas. «Antes de llegar a los márgenes del río (del lado boliviano), la embarcación colapsa, la gente comenzó a saltar. Vio que la mayoría llegó a la orilla excepto unas 6 personas, dos niños de brazos, entre ellos su hijo», señaló el oficial.

El hombre rescatado dijo que su pareja habría llegado a la orilla, pero no hay más información de ella hasta el momento. Las autoridades argentinas «manejan la hipótesis de 6 personas desaparecidas», mientras que «la policía boliviana, de 4 personas desaparecidas», detalló el comisario.

Además, Velardez informó que se solicitó una nómina de las personas rescatadas o que lograron salvarse del lado boliviano a la policía de ese país. El comisario indicó que la policía informó en medios de Bolivia que se habrían salvado 8 personas, también mencionó la dificultad de que los sobrevivientes informen que lo son porque el traslado se hace de manera irregular y en algunos casos la actividad que realizan es ilícita.

Una sobreviviente, Clara Ocampo, relató a Radio Tu Voz Orán que había tres madres, una con un niño de 5 años, las otras con bebés. El cruce se hizo en medio de aguas agitadas por la crecida. «Estábamos en el medio. El hombre del gomón decía vamos para allá pero no, (nos) vamos más abajo y cuando llegamos más para abajo, había como olas, la gente se alteraba y empezó a saltar del gomón. Había un montón de gente abajo pero yo me quedé con las mamás», relató. Contó que al chocar con palos el gomón se hundió, «solo me acuerdo de las mamás con los niños». También estimó que al gomón subieron alrededor de 20 personas. La mujer viajaba con otra conocida, a la que vio saltar, pero no sabe si logró salvarse.

El operativo de búsqueda continúa en la zona, con unos cien efectivos de la Policía de Salta, tres embarcaciones de la División Lacustre, Bomberos Voluntarios de Orán y de Aguas Blancas y la colaboración de baqueanos. Aún no están determinadas las competencias de los países respecto a las autoridades judiciales y policiales que seguirán interveniendo ante lo ocurrido, debido a que se trata precisamente de un límite fronterizo, sin embargo, como suele ocurrir en esa zona, trabajan las fuerzas de Argentina y de Bolivia en la búsqueda de las personas desaparecidas.