No es el primero que el hermano de la intendenta e hijo del senador nacional hace sin cuidar las medidas sanitarias.

Eaa hora. Todos sabían que Esteban Romero se la pasaba haciendo actos en los que no se cumplía con las normas sanitarias. La hermana intendenta se quejaba de los afiches de otros opositores. Así que no debe sorprender a nadie que el municipio no le labrara multa alguna. Fue la policía de la provincia la que, actuando de oficio, labró una infracción porque la gente no respetaba el distanciamiento ni el uso de barbijo en B° Apolinario Saravia.

Las fotos compartidas en Twitter por el periodista Daniel Tapia muestran, claramente, que incluso al lado de los oficiales había gente sin barbijo.

Y en este video queda en claro el amontonadero de gente:

Más del acto en B° Apolinario Saravia pic.twitter.com/wOGqyCcIHp — Dani Tapia (@danitapia89) August 4, 2021

A los candidatos que priorizan sus apetencias personales a la salud de la población hay que responderles en las urnas.

Desde el comienzo de la pandemia fallecieron 2.101 salteños.

Es una brutalidad. Y los contagios no van a cesar hasta que las personas con poder den el ejemplo.