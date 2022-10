En una jornada atravesada por el Mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, legisladores se mostraron conmovidos al abordar un proyecto sobre deudores alimentarios, varios hombres legisladores lagrimearon y otros tantos reconocieron que el cuidado de los hijos es compartido por ambos progenitores. En buena hora que lo hayan hecho.

Por Libertad Flores

En la última sesión del Cuerpo fueron aprobados 6 proyectos de Ley, 2 proyectos de Declaración, más un paquete de 25 proyectos de Resolución y Declaración, y una serie de pedidos de informes.

Fiore contra un Comisario

La diputada Cristina Fiore habló de las denuncias que realizaron 7 mujeres de Orán, por apremios ilegales y abuso sexual perpetuado por un Comisario que ya posee otras denuncias. “El tema de la policía es grave, porque ahí es donde acuden las mujeres y denunció que dentro de la policía hay denuncias que se cajonean. Además, apuntó contra los organismos encargados de prevenir las violencias contra mujeres y criticó que hayan hecho nada ante graves denuncias contra hombres de los diferentes poderes estatales.

Fiore se refirió a las denuncias que pesan sobre el comisario, Arnaldo Vera Luna, a cargo de la comisaría Taranto. Se supo que una de las denuncias fue asentada por una suboficial principal en febrero del 2020. La policía que trabaja en la División Urbana aseguró que mientras estaba en la cocina preparándose un té, el comisario habría ingresado por detrás y le habría dicho: «Está lindo para hacer el amor y a mí me gustan… Y a pesar de la hernia que tengo me sé defender». La mujer aseveró que no es la primera vez que observa estos comportamientos de su jefe, y otros «peores», pero destacó que muchas de sus compañeras «por temor no radican la denuncia».

Deudores alimentarios

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Ley que establece que las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Salta tienen las siguientes restricciones: no pueden ser designadas como autoridad superior o en cargo jerárquico en la Administración Pública, Centralizada o Descentralizada , Organismos Autárquicos, en Empresas y Sociedades del Estado, en el Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y la Auditoría General de la Provincia.

Tierras para cementerio

Diputados aprobó y sancionó en definitiva el proyecto que establece la autorización al Poder Ejecutivo a transferir en carácter de donación una fracción del inmueble identificado con la Matrícula Nº 1.662, del departamento Rosario de Lerma, a favor de la Municipalidad de Rosario de Lerma, con el cargo de ser destinado exclusivamente a la construcción de un cementerio municipal.

Dantur contra la Veloz

El diputado de Metan Gustavo Dantur se refirió a certificados de discapacidad nacionales y a los beneficios para trasladarse: “Los discapacitados del interior tienen afecciones que no la pueden tratar en nosocomios de origen tienen que trasladarse a capital y no encuentran turnos en los hospitales”, señaló y denunció un “agravio mayor”, “la única empresa que entrega pasajes es el monopolio de la Veloz del norte. Cuando van a pedir los pasajes tienen demoras de 15 días porque ya han sido ocupados los cupos”, señaló al llamar la atención a la empresa que pone cupos para discapacitados cuando se lo paga el estado.

Fondo poco solidario

El diputado Germán Rallé se manifestó solidario con el sector tabacalero que genera “puestos de trabajo” intensificados en 6 meses: “Hoy lamentablemente por distintas razones ese sector viene golpeado y retenciones que afectan el fondo especial del tabaco”. El diputado guemense le pidió al jefe de gabinete de nación el pedido que realizaron legisladores en el Parlamento del norte grande: “No es la primera vez que un gobierno nacional quiere negarnos un derecho a las provincias tabacaleras”, dijo.

Tierras para familias

Diputados dieron media sanción al proyecto de Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en carácter de donación a favor de sus ocupantes, una fracción de hasta 250 hectáreas del inmueble identificado con la Matricula Nº 282, del Departamento de Rosario de Lerma, con el cargo de ser destinado a viviendas únicas familiares y a la explotación agropecuaria de pequeña escala.

Te cobran hasta el nombre

Legisladores dieron media sanción al proyecto de ley que establece la obligatoriedad para proveedores de bienes y servicios que deben garantizar que las operaciones con tarjeta de débito o crédito se realicen a la vista de los usuarios a cuyo nombre se han emitido.



Así también, para realizar una operación comercial, los proveedores de servicios o comercios deberán requerirle al titular que las exhiba de modo que puedan verlas adecuadamente para constatar que los datos y la firma contenidos en ellas coincidan con los del documento nacional de identidad de quien las porta.

En su articulado, la normativa establece como autoridad de aplicación de la normativa a la Secretaría de Defensa del Consumidor, la cual deberá instrumentar campañas de concientización, información y capacitación respecto al uso de las tarjetas.

IPS te cobra de más

Diputados aprobó el proyecto de Ley por el cual se modifica el artículo 8º de la Ley Provincial Nº 7.127 del Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.S), estableciendo la obligatoriedad de los prestadores colocar en sus consultorios y/o salas de espera carteles indicando el tipo de padrón al cual pertenecen, informando si corresponde o no el cobro de arancel diferenciado, de acuerdo a lo establecido por el IPS. Cabe destacar que dicho artículo promueve que los afiliados y beneficiarios gozarán de la libre elección de los prestadores de los servicios de salud que estén incluidos en el padrón de prestadores del Instituto Provincial de Salud de Salta.