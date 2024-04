La novela sigue, Jure contraataca

El ex secretario de Hacienda Municipal Sergio Jure, confirmó que irá por la acción querellante contra quien lo denunció por malversación de fondos y sobre la comisión investigadora, remarcó que todo es una maniobra política con bajada de línea desde el ejecutivo municipal. “La he denunciado y además voy a iniciar querella, esto no puede quedar como se pretende” enfatizó.

Jure se refirió así a los acontecimientos de la última sesión del Concejo Deliberante en Tartagal, con la aprobación de conformar una comisión investigadora sobre la denuncia asentada en su contra por una trabajadora municipal. El ex secretario de Hacienda recalcó que “desde el primer momento” se puso a disposición de la parte judicial, y asentó su propia denuncia contra la mujer, agregando que también irá con una querella, ya que a su entender “esto no puede quedar libremente como se pretende” afirmó, “este Concejo se ha transformado en una escribanía del actual ejecutivo municipal” lanzó.

El actual edil no desconoce que las declaraciones de la mujer comenzaron tras las elecciones de mayo de 2023. “No la conozco (…) la ha recibido una sola vez el año pasado, como a todo aquél con quien me he reunido (…) todo lo que ha dicho es grave pero lo más grave es querer vincularme a un hecho de violencia como lo ocurrido con Margarita (Rauch), (…) querer difamar a cualquiera (…) la querella ya está en manos de mi abogada (…) es grave que haya insistido llegando hasta el Concejo para insultarme, violando la institucionalidad con permiso del presidente Armando Leguizamón y el secretario legislativo José Romero“.

Sobre la comisión investigadora, Jure aclaró que la Carta Orgánica y el Reglamento Interno del Concejo Deliberante se establece que se reducen al accionar de concejal, “no de mi rol como funcionario municipal y mi desempeño profesional (…) una nueva violación a la institucionalidad y la división de poderes” declaró. Jure adelantó que respetará los tiempos judiciales por las denuncias ya radicadas, pero ante la comisión conformada “ellos imponen el número (…) obligará a las presentaciones que correspondan, tendremos que judicializarlo también, aunque no les interesa muy mucho (…) se ve que están acostumbrados al atropello y llevarse a todo el mundo por delante, sin respetar lo básico e institucional”.