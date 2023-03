El caso de diez imputados que comercializaban drogas sintéticas en la zona de Tres Cerritos, San Lorenzo y la Balcarse muestra algunas características del consumo cada vez más extendido estas drogas.

Por Libertad Flores

El caso que llamó la atención de la agenda pública apenas conocidos los apellidos y zona de influencias de los involucrados brindó algunas características del consumo que expertos señalan como drogas cada vez más instaladas entre amplios sectores de la sociedad y no tan solo entre los mejores favorecidos económicamente.

Salta capital, noviembre de 2018: se produjeron las primeras detenciones y allanamientos, pese a que la investigación y las tareas de inteligencia comenzaron en 2017. Las crónicas de ese momento reflejaron no sólo la clase social a la que pertenecen los imputados sino además las zonas por donde se movilizaban algunos de ellos; comprendiendo Tres Cerritos, la zona del Parque Industrial, la zona de la Balcarse y la exclusiva villa veraniega de San Lorenzo.

Las rápidas libertades en un principio, la inexplicable demora de la justicia, y ahora, el pedido de juicio abreviado, tendrían su origen en los vínculos familiares de parte de los acusados.

Luego de seis años y pese a que desde el Poder Judicial se había informado el inicio de juicio, la semana pasada se conoció que finalmente dos de los imputados se encuentran prófugos de la justicia; uno estaría en España y el otro de ellos en México.

Pese a la reticencia de prensa del Poder judicial de mencionar el caso en sus canales de difusión este medio pudo conocer que el lunes último se realizó una audiencia para que las partes -imputados y Fiscalía- lleguen a un acuerdo de juicio abreviado.

Finalmente se decidió pasar a cuarto intermedio hasta el lunes próximo cuando los fiscales penales Santiago López Soto y Gabriel González en representación de la Fiscalía Penal UFINAR, presenten un acuerdo de Juicio abreviado que incluya a todos los imputados puesto que el lunes pasado presentaron un acuerdo parcial. En la misma audiencia se declaró también la rebeldía de los dos imputados (prófugos) que no concurrieron. Se dispuso para el resto de los imputados la prohibición de salir del país, algo que no había sido dispuesto originalmente en el Juzgado de Garantías.

Los imputados entre ellos algunos hermanos y familiares y dos mujeres son 10 (diez): Rodrigo Alejandro Martínez Gallardo (alias Rochy), Gastón Aramayo Richetta, Lucas Facundo Galván (alias Facu o la Galvánica), Lourdes Ileana Martínez Gallardo (alias Colo o Colito), Daniel Federico Flores (alias Dani), Alejandro Rodriguez Martinez, Facundo Gabriel Gauna Esteve (alias Facu), Federico Matías Chagra Zafaronich (alias Fede), Oreste del Bel, y Pedro Del Bel y María Melisa Manzur (alias Meli), y calificación subsidiaria para Lourdes Ileana, Chagra Zafaranich y Martinez Gallardo por confabulación para comercializar drogas.

Se encuentran imputados por comercialización de estupefacientes. Tres de ellos fueron acusados subsidiariamente como autores del delito de confabulación para la comercialización de estupefacientes.

Consumo de moda

El psicólogo Matías Arroz ex Director de Betania analizó cómo es el consumo en jóvenes de estas drogas llamadas sintéticas:

“Son una subvariante similar de un tipo de droga. Como todo siempre estuvo ahí pero antes era más un consumo en clases altas o en determinadas fiestas, ahora es como que se masificó un poco por moda por que las drogas clásicas, alcohol, marihuana y cocaína es como que ‘ya dieron lo suyo’ y lo novedoso es esto cuando en realidad es retro que vuelve como ocurre como con la ropa”, consideró.

El profesional explicó que obviamente su consumo no tiene ningún beneficio. “Al ser sintética tiene una mezcla de psicotrópicos, antidepresivos y muy pocas veces éxtasis. En realidad, es un fármaco de diseño hecho por cualquier persona a ojo. Tiene el riesgo que no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo”.

En ese sentido Arroz ejemplificó con un caso testigo ocurrido en Buenos Aires hace algunos años donde en una fiesta electrónica murieron cinco jóvenes que consumieron pastillas de éxtasis, LSD y otras drogas.

Respecto a lo que generan ensimismas señaló que si bien “No genera adicción por el tipo de efecto que producen; un efecto efímero, muy intenso y por más que te guste es un estado que no podes estar mucho tiempo. Es un tipo de drogas junto con los alucinógenos por ejemplo que no genera adicciones en sí mismo no hay gente adicta al éxtasis, hay gente que consume éxtasis frecuentemente, de vez en cuando, pero no generan adicciones como la marihuana o el tabaco”-.

Describió que estas características son aprovechadas por la juventud que “Las ven como más seguras, aunque de seguras no tienen nada”:

“Las ven como novedoso en contra de las drogas clásicas que están como demodé, aunque hay mucho consumo de pasta base y otras, las drogas de diseño las ven como consumir algo más exclusivo, más raro y que va al extremo”.

El psicólogo analizó que sociológicamente estas drogas se presentan como una síntesis de lo que ocurre con todo en la actualidad: todo tiene que ser al extremo, las hamburguesas tienen que tener el máximo de cheddar, la ropa tiene que ser lo último, las zapatillas también y los celulares, el del año pasado ya es visto como viejo.

“Si bien tenía su principal fuente de consumo en clases medias y altas, pero como hoy en día casi todo el mundo quiere ser de clase alta, aunque muy poca gente lo sea, existe una cuestión de moda que se da y se masifica con cantantes, raperos, de trap que presentan una ostentación de cadenas, iphone, la playa. Todo esto lleva a un mayor consumo”, sostuvo.

El psicólogo mencionó además su relación con cuestiones de la época con los no limites. “No hay límites claros para lo que te puede dañar y lo que no, existe también un auge del autocuidado, el egoísmo, egocentrismo disfrazado de autocuidado, de no limitación. De que no existen límites claros de lo que está permitido y no, disfrazado de que se pueda hacer lo que sea. Existen también una variación de los tipos de diversión los boliches quedaron demodé ahora hay fiestas electrónicas, lugares raros con mucha parafernalia que promueven su consumo”, consideró el profesional.

Matías Arroz es psicólogo fue Director Terapéutico del Centro Integral de Adicciones: Fundación Programa Andrés. Profesional responsable de la modalidad Hospital Centro de Día, también fue Director Terapéutico de Asociación Civil Betania, ONG sin fines de lucro dedicada a la Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de personas con consumo problemático de drogas, alcohol y juegos de azar.