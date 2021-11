El astro del PSG habría sido fotografiado in fraganti en inmediaciones de una heladería de zona sur, aunque no precisamente con su esposa.

La «china» Suárez estuvo en Salta, también Luisana Lopilato. ¿Por qué no lo haría el máximo ídolo del fútbol mundial? Tal fue el interrogante que se hicieron algunos internautas luego de que circulara una comprometedora fotografía de ¿Lio Messi?

No fueron pocos los que destacaron la humildad del astro que, lejos de los yates y los lujos del primer mundo, optó por un «batidito» del Grido de Barrio El Tribuno. No obstante, la mayoría de las miradas se posaron sobre su acompañante, que claramente no es su esposa Antonella Rocuzzo.

A pesar de que se habló mucho en estos días de romances conflictivos, los seguidores de Lio optan por creer que se trata de un montaje. Como reza un cartel fotografiado días atrás: «A mi no me importa cómo esté Wanda. A mi me importa cómo está Antonella. Porque si Antonella está bien, Messi está bien. Y si Messi está bien, De Paul está Bien. Y si De Paul y Messi están bien, la Scaloneta marcha bien». ¿Qué opinás?