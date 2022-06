La decisión fue adoptada por unanimidad por los cuatro jueces del Máximo Tribunal.

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy todos los planteos de Cristina Kirchner en el juicio oral por la obra pública, en la que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los cuatro jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por lo que el 11 de julio el Tribunal Oral Federal 2 iniciará los alegatos.

Con la decisión adoptada hoy, la Corte ratificó que las pericias son válidas para el avance del juicio y que los delitos que se investigan no fueron juzgados en otros expedientes, tal como sostenía la defensa de Cristina Kirchner.

Junto con la ex Presidenta y Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Planificación Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner-, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz del área de vialidad. Hoy la Corte Suprema también rechazó planteos de Kirchner, De Vido y Báez.