En esta nota la astróloga Andrea Higazy nos comenta sobre por qué las personas consultan cada vez más la astrología y cómo actúan los salteños ante esta ciencia que toma cada vez más notoriedad y que va mucho más allá de lo que creemos o de los breves párrafos que suelen mostrar algunos medios.

Por Gabriela Hernandez

Según la definición de algunos astrólogos, la astrología es el estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Es necesario a su vez recordar que la palabra proviene del griego ἀστρολογία (astrología), que significa estudio o ciencia que trata de los astros.

Un acercamiento a la astrología

“En algunos casos lo que hemos aprendido de nuestros padres, ya sean religiones, creencias, filosofías de vida se agota, las personas ante la desesperación van en búsqueda de alternativas de conocimientos nuevos, de experiencias nuevas para sus vidas para poder mejorar, es algo que tenemos en común porque todos queremos mejorar, todos queremos estar bien, todos queremos estar felices” y agrega la astrologa “la astrología es una herramienta poderosísima que nos permite descubrirnos y conocernos a nosotros mismos como energía nos permite saber quiénes somos en realidad y no lo que nos han dicho”.

El poder de la astrología y la consulta

“La astrología nos permite entender los ciclos de la vida, nos da la información que necesitamos en el momento justo, siempre que el consultante aparece con una consulta tiene mucho que ver el momento que está vivenciando, las crisis y dificultades que necesita resolver, necesita avanzar, progresar, el consultante siempre encuentra al astrólogo justo y que necesita por resonancia” y agregó “el astrólogo le va a dar el conocimiento y las herramientas, la información que necesita en ese momento y ya depende del consultante lo que quiera hacer con ese clima astrológico, porque los astros influencian sobre nuestra carta natal que es nuestra configuración desde el momento del nacimiento, y ya va a depender del consultante si quiere aplicar, si quiere tomar conciencia para poder trascender todos esos obstáculos y bloqueos que lleva de manera interna”

Cada persona es una configuración diferente

“Muchas personas preguntan, por ejemplo, «si yo soy de Leo ¿Por qué mi hija que es de Leo no es igual a mi?” y eso es porque cada uno tiene una configuración, un proceso de alma, una psiquis profunda y la astrología lo que hace es entregar esa información, revela cuáles son sus heridas, su camino de alma su vocación, economía, vínculos, relaciones de pareja que elige, profesión, habilidades, talentos, modos de aprendizaje y muchas otras cosas más. La astrología nos permite conocernos a nosotros mismos desde las distintas aristas”, sostuvo.

Astrología y destino

“Siempre preguntan si la astrología determina el destino de las personas, hay un cierto matiz del albedrío y el destino, la astrología nos hace ver el sentido de nuestras vidas, no voy a negar que la habilidad del astrólogo, su conocimiento, y la experiencia tanto en su vida propia como en consulta juega muchísimo a la hora de realizar una carta natal” y agrega “La entrega del astrólogo va a tener que ver con el foco, con el sentido que le encuentra a este oficio, muchos trabajan de manera comercial y observando su vida, evidentemente no usan la astrología, como hay otros que se comprometen de manera almica a poder ayudar a los demás, porque la ha utilizado para su vida y la sigue utilizando, como astrólogos atravesamos procesos, dificultades y tenemos nuestra propia configuración, tareas para trascender, no somos ajenos a la configuración de nuestra carta natal, es un trabajo de consciencia constante, si bien la información es poder, el reconocimiento es poder, no es suficiente experimentar y comprobar que la astrología funciona, que es una tarea individual”.

El salteño y la astrología

Ante la consulta de cómo actúan los salteños frente a la astrología nos dice Andrea “todos los revuelos que pasan en el mundo están vinculados con no conocer nuestra verdadera esencia, entonces se generan enfrentamientos, competencias y cada quien tiene una esencia en la que vibra y a la cual no estamos conectados y para ellos hay que atreverse a verse” y agrega “el salteño hoy en día está muchísimo más abierto a la astrología, hace un par de años la astrología era una especie de terror para los salteños, sabemos que Salta es una ciudad de mucha religión e iglesia, los salteños hoy en día están perdiendo/disolviendo prejuicios que no solo tienen que ver con la astrología, eso habla de una gran apertura mental, cósmica, así que te puedo decir que la astrología en Salta está siendo bienvenida y en general en Argentina”

Hacer astrología en Salta

“Mi experiencia como astróloga en Salta puntualmente es muy buena incluso puedo decirte que hay otros países que tiene incorporadas otras creencias y que tienen mucha más resistencia, estamos hablando de países vecinos, lo que sí puedo decir del consultante salteño es que difícilmente le cuente a sus amigos y a familiares que ha ido a una consulta astrológica, al menos que tenga muchísima confianza e intimidad con esa persona, yo siempre les pregunto cómo se han informado de mi existencia, algunos vienen a mi consulta frustrados porque ya vieron a otros astrólogos, con esto no quiero decir que haya astrólogos buenos o malos, no soy quien para juzgarlos porque cada astrólogo tiene su conocimiento y su experiencia, lo que necesita un consultante no se lo puede determinar cualquier astrólogo y obviamente va a ir en búsqueda de quien le de acceso a todas las respuestas” y agrega “la referencia es importantisima pero también lo que genera el astrólogo en ese momento de la consulta: la empatía, la comodidad y la confianza es lo que ayuda a que el consultante se abra, es importante remarcar que no siempre escuchamos lo que queremos sino lo que necesitamos, es parte del proceso, de esto nacen las sesiones de terapia, yo realizo terapia holística, tengo estudios en psicología, a veces realizo talleres todos asociados a la carta natal, a los tránsitos, a las procesiones, esto le ayuda al consultante a tomar decisiones mucho más asertivas”. Salta y los salteños están creciendo, se están abriendo a otras perspectivas de vida.

El asesoramiento astrológico

Nos cuenta Higazy que antiguamente los reyes antes de tomar decisiones consultaban a los astrólogos pero aclara “honestamente no estoy de acuerdo en que dejemos en manos de un astrólogo las decisiones de un país o de un colectivo, cada profesional tiene su rol” y da un ejemplo “cuando ocurrió lo de la pandemia mucha gente comenzó a cuestionar a la astrología y a los astrólogos que hicieron predicciones para Argentina y para el mundo, no le pusieron un nombre a la triple conjunción en capricornio, nosotros como astrólogos podemos saber que se vienen momentos difíciles y conflictivos a nivel mundial y a nivel internacional pero muchas veces no le podemos poner un nombre, sabíamos que el tema de los sistemas tanto en ese momento como actualmente, están generando derrumbes tanto en el área de la salud, en el área de la economía, de la humanidad en general, pero ¿Cómo saber qué se llamaba COVID?, podría dejar preguntas con respecto a lo que se vivió en 2020 con la pandemia: ¿crees que la pandemia y el covid fue un plan? y si fue un plan, estuvo consultado con un astrólogo para poder ejecutarlo?, hay que tomar conciencia como astrólogos de lo que estamos haciendo porque no tan solo puede afectar a la humanidad sino que también nos afecta de manera individual a través de la ley causa y efecto, otros le llaman el karma, dejo esa pregunta para que también la gente entienda hasta qué punto le puede dejar la decisión a un profesional”.

Astrología

Andrea Higazy también es estudiante de la carrera de la Lic. en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta y recientemente creó su canal “Astrología” (https://www.youtube.com/channel/UCIZaMUqkJaoCrzbgS3vTSvw) en donde vuelca todos sus conocimientos y experiencia en los medios.