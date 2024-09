El líder de Ratones Paranoicos apuntó contra el feminismo y dijo que, antes de Milei, “el estado estaba demasiado extendido” y justificó la reducción de gasto público en materia cultural.

Tatiana Schapiro le preguntó a su entrevistado sobre el feminismo y cómo se lleva él con el movimiento: “Para mí, el feminismo siempre existió y es un extremo. Ahora, que haya personas que crean que que hay que recuperar derechos, bueno está bien, qué sé yo. Siempre fue igual, no hay que imponer una postura”.

La periodista dijo que es necesario bregar por los derechos de las mujeres porque aún hay países donde ellas no pueden tomar decisiones por sí solas, pero Juanse la contradijo. “¡Pero menos mal! Porque a esos países los están destruyendo con bombas, con guerra, con hambre. ¿Qué querés, que encima estudie? No puede, no llega”, postuló.

Y luego añadió: “Yo no me voy a convencer de algo de lo que vos te percibí si yo conozco la realidad. O sea, vos me estás diciendo ‘ay me percibo cacerola’. No. Yo te veo, tenés ojos, hablás, tenés órganos, sos un ser humano, no sos una cacerola. Desde ese punto de vista, todo eso es extremo. Todo lo que dice ‘ismo’, son extremos”.

«Ahí aprendí a convivir, porque vos no podés decirle a un tipo que es feo lo que hace porque vos no hacés lo mismo», señaló. «Pero cuando empiezan a gritar, son un plomazo. Son un plomo. Empiezan a discutir, es terrible eso. Igual, hay que dejar pasar un tiempo para que se vaya calmando todo», concluyó.