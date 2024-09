La jefa comunal denunció que tres sujetos la esperaron afuera de su casa, la amenazaron y agredieron físicamente. Exigían que firme unos papeles para que una empresa contratista avance en la construcción de núcleos húmedos.

La intendenta de General Mosconi, Ana Guerrero, fue agredida por un grupo de personas que la esperaron afuera de su casa. Además amenazaron con prender fuego su vivienda. Así lo relató al periodista Daniel Varas, dando cuenta de este episodio cuando regresaba en su vehículo desde la municipalidad, la cual queda a 40 metros de su domicilio.

“Había tres personas que me increpaban, me decían que firme unos papeles”, indicó Guerrero, respecto a una autorización para la construcción de núcleos húmedos, para que los realice un contratista que identificó como Cristian Rivadero.

«Cuando dije que no iba a hablar con ellos, ingresaron a mi vivienda, se interponen y tratan de abrirme el portón, lo empujan, yo comienzo a gritar y en un momento los perros los atacan, ellos los patean”, relató Guerrero.

“Los golpes que me dieron fueron fuertes”, aseveró la intendenta. “Me dijeron que no sé con quién me meto, que me van a incendiar la casa… ya hice la denuncia, un médico constató las denuncias, insto a la Justicia que actúe contra estas tres personas”, agregó como también que los atacantes no serían de Mosconi: “Yo ando por las comunidades y ellos no son de aquí”.