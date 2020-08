En la última sesión de diputados hubo polémicas declaraciones hacia el centro médico aunque finalmente se aprobó un proyecto presentado por un polidiputado para cederle bienes inmuebles del Estado a un inversor privado.

Mediante un proyecto de declaración el polidiputado Gustavo Orozco solicitó que se otorgue en comodato un terreno para la construcción de una clínica en Rosario de la Frontera al instituto I.M.A.C.

El centro médico no escapa a la polémica. Posee un dudoso convenio con la U.N.S.A, y en Rosario de Lerma se denunciaron irregularidades entre el instituto médico y la municipalidad en cuanto a la constitución de una nueva sede en el lugar, sumadas a las ya existentes en la capital salteña.

La diputada Socorro Villamayor puso la alerta sobre el pedido porque pese a que se trata de un proyecto de declaración, el mismo tiene consecuencias políticas “no se puede trabajar con tanta liviandad” sostuvo y agregó que no estaba claro a que institución se iba a entregar, puesto que el mismo especifica que se trata de una solicitud de la empresa IMAC, “pero puede ser para cualquiera otra que quiera invertir”, dijo su autor, el poli Orozco.

La diputada Cristina Fiore aseguró que una institución privada quiera invertir 180 millones de pesos en Rosario de la frontera con una declaración con nombre y apellido, no es visto con buenos ojos por su bloque.

En tanto que el Diputado Ramón Villa señaló el proyecto no poseía dictamen de la comisión de hacienda: “estamos a favor de la inversión privada, pero al pan pan y al vino vino”, señaló y alertó sobre las donaciones que el estado realizó a privados.

Todos/las los/las diputados/as mencionaron que el proyecto no se puede basar en la excusa “del colapso de la salud”.

Pese a las críticas, la iniciativa fue aprobada por mayoría.