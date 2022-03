Desde 1999 se celebra el «Día Mundial de la Poesía». Recordamos algunas poetas que con sus versos lograron sembrar lucha y reinvidicaciones del lugar de la mujer en la historia y la cultura.

Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Rosario Castellanos, Gioconda Belli o Gabriela Mistral utilizaron el don de la lírica para plasmar, o denunciar, el machismo, el yugo político y social que afecta a las mujeres, pero también para cantar la sensualidad, la maternidad y sus ansias de libertad.

Desde 1999 se celebra el «Día Mundial de la Poesía», decisión que fue aprobada por la UNESCO. Tras esta decisión, la celebración se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de París.

La poeta argentina Alejandra Pizarnik escribió que «el poeta como artista y creador, es un sujeto que es víctima del ‘pathos’, del delirio poético», una vida para y por el arte: una mirada desde la alcantarilla/ puede ser una visión del mundo/ la rebelión consiste en mirar una rosa/ hasta pulverizarse los ojos».

Idea Vilariño (1920-2009) es uno de los nombres más importantes de la literatura uruguaya del siglo XX. Docente, ensayista, crítica literaria y poeta, Vilariño destacó como figura de la Generación del 45, círculo de intelectuales que marcó un nuevo paradigma en la identidad cultural del país.

Ya no será

ya no

no viviremos juntos

no criaré a tu hijo

no coseré tu ropa

no te tendré de noche

no te besaré al irme

nunca sabrás quién fui

por qué me amaron otros.

No llegaré a saber

por qué ni cómo nunca

ni si era de verdad

lo que dijiste que era

ni quién fuiste

ni qué fui para ti

ni cómo hubiera sido

vivir juntos

querernos

esperarnos

estar.

Ya no soy más que yo

para siempre y tú

ya

no serás para mí

más que tú. Ya no estás

en un día futuro

no sabré dónde vives

con quién

ni si te acuerdas.

No me abrazarás nunca

como esa noche

nunca.

No volveré a tocarte.

No te veré morir.