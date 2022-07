La inflación interanual es de 64,8% y los precios de los alimentos cada día se encuentran en ascenso.

Guadalupe Macedo

El gobierno para frenar un poco la crisis económica que vive el país, continua con el programa de “Precios Cuidados”. Es la única herramienta de control que tienen para poder controlar el alza de precios en las góndolas de los comercios. Son cada vez más las familias que no alcanzan a comprar los alimentos básicos para alimentarse.

El gobierno renovó por tres meses el programa “Precios Cuidados” con un aumento del 9,3%. También se produjo la actualización de precios de la canasta básica de frutas y verduras según lo informado por el Ministerio de Economía. Estos precios se mantendrán hasta el 7 de octubre. El aumento se realizará de manera escalonada, “tendrá un aumento de precios que se dividirá en un 3,3% en julio, 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre” según lo informado por el Ministerio de Economía.

Los “Precios Cuidados” incluye un total de 949 productos divididos en diversos rubros y no incluye lácteos. A diferencia del programa anterior son menos artículos ya que antes se contaba con 1359, es decir que la renovación no contiene 410 productos. Todavía se realiza una negociación con las empresas para poder incluir nuevos productos y en ellos están los lácteos.

En el último mes con las subas del dólar y la inestabilidad económica muchos comercios sufren el desabastecimiento en sus góndolas y se registró que el 50% de los alimentos que se encuentran en el listado de precios cuidados no están a la venta en los negocios salteños según los sectores de la comercialización: “uno de cada dos productos que dice tener el listado no se encuentra en las góndolas”. Los productos que más escasean son los del rubro alimenticio.

Desabastecimiento de productos

Muchos comerciantes realizan sus quejas y piden que se comercialicen los productos alimenticios con “Precios Cuidados”, por lo que por se solicito al Ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, que realizará una fiscalización de los productos en los supermercados a nivel nacional y arrojo resultados negativos. Según el informe de los comercios relevados la facturación de precios cuidados no llega al 10% de cada empresa.

EN la reunión mantenida entre Scioli con los comerciantes, en los supermercados existe un desabastecimiento de alimentos por causa de los proveedores. Los principales faltantes que se registraron fueron en el rubro de alimentos luego la sección de bebidas, le sigue el de higiene personal y por último el de limpieza. También se registro que en los comercios no se encontraba correctamente señalizado los precios de los productos.

El nuevo programa de “Precios Cuidados” incluye 949 productos divididos en el rubro de almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos que incluye fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas, congelados y bebidas. El Ministerio de Economía estableció que “Los precios tendrán vigencia hasta el 7 de agosto próximo y los valores acordados por kilo son para la papa $63, cebolla $105, tomate $210, lechuga $170 y manzana $190”. También el gobierno busca dar continuidad al programa “Cortes Cuidados” que incluye siete tipos de cortes de carne, aunque encuentra resistencia con los frigoríficos.

Algunas de las principales causas de los faltantes de mercadería en los super es el desabastecimiento de combustible y la inflación. Los comerciantes anunciaron que tienen dificultades para poder adquirir productos. Los alimento que son más difíciles de adquirir so el aceite y la azúcar ya que le permiten comprar un stock mínimo o le piden que compren otros tipos de productos para venderles. «Lo que más me cuesta conseguir es aceite y azúcar. No conseguimos que nos vendan una buena cantidad para poder revender; en el caso del aceite, incluso nos dijeron que no nos podían vender porque no hay un precio fijo, y si conseguís, los aumentos son del 20% cada mes», manifestó a El Tribuno Jorge Dhillon, dueño de un supermercado.

El principal problema de los comerciantes es que los productos que adquirieron en estos días tienen un incremento de más del 15% principalmente en productos como la yerba, el café, productos de higiene y limpieza. Jorge Dhillon contó que: «un proveedor nos puso como condición para vendernos aceites de cinco litros, que teníamos que comprar una cantidad equis de harina, y en ese caso no me conviene porque yo a la harina la estoy consiguiendo con otros proveedores todavía a un precio razonable, por lo que tengo gran stock de ese producto».

A todos estos problemas hay que sumarle la restricción de combustible que dificulto el traslado de productos a diferentes puntos del país y el norte fue el más afectado. «Hubo un gran desabastecimiento, de hecho, durante toda esta semana nadie te quiere vender nada, o sea que hace una semana que no puedo reponer este producto» comentó Dhillon. El programa “Precios Cuidados” por todas estas dificultades se encuentra en decadencia ya que los ciudadanos a la hora de ir a comprar su mercadería no lo encuentran a los precios establecidos y deben gastar el doble para poder alimentarse.