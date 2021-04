Un fuerte sismo sorprendió a los jujeños y salteños durante el inicio de la tarde. Desde la página del Inpres se indicó que el sismo de 4,8 en escala Richter tuvo epicentro en la provincia de Jujuy. El fenómeno se registró a 97 kilómetros al Este de San Salvador de Jujuy y a 138 kilómetros al NE de Salta, en la localidad jujeña de Santa Clara y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

La página del Inpres lo registró a las 14.36 con epicentro en Jujuy.

Recomendaciones durante un sismo

En lugares cerrados (casa, trabajo, otro): permanecé donde te encuentres ya que la mayoría de las lesiones ocurren al salir o entrar de las edificaciones. Te recomendamos, tirarte al piso, buscar refugio debajo de un escritorio, mesa o banco, o contra una pared interior, y agarrarte hasta que el temblor cese. Si no hay otra protección, cubrite la cara y la cabeza con los brazos y agachate en una esquina interior del edificio.

• Mantenete alejado de vidrios, ventanas, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerse, tal como lámparas y muebles.

• No uses los ascensores ni las escaleras durante el sismo.

• Colocate una tela, sábana o ropa sobre la cabeza para protegerte de la aspiración del polvo fino que pueda ser levantado si la edificación sufre cualquier daño.

• Alejate de estufas, radiadores, cocinas o cualquier objeto caliente.

• Si estás en la cama, quedate ahí y protegete la cabeza con una almohada, a menos que estés debajo de una lámpara de techo que pueda caerse. Si ese es el caso, movete a un lugar seguro.

• En lugares públicos con muchas personas (cines, teatros, estadios, aulas) es importante no gritar, no correr, no empujar, salir serenamente, si la salida no está congestionada; en caso contrario, permanecé en el asiento, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas.