Fuera del alcance

Como en toda situación de crisis, los ánimos de las personas que la padecen van cambiando. En este caso, el miedo siguió a la conciencia y después de la conciencia llegó la solidaridad, que en este caso es para algunos solamente. Esto tiene para largo. Los sectores afectados no tienen tiempo para quejarse, están salvando vidas o cuanto menos previniendo muertes. Argentina pasa por un momento de crisis importante y son muchos los sectores de la sociedad que no están en la mira pero también sufren las consecuencias.

Así las cosas, tenemos a los docentes que no son titulares. En este caso hablamos de trabajadores que obtienen el cargo una vez que algún docente titular deja su cargo momentáneamente por razones de salud normalmente. Es en ese caso que entra a cubrir el cargo un interino, pero con la inmediatez de las medidas para combatir el COVID 19, algunos no llegaron a tener la opción y se encuentran desafectados dentro del sistema en la práctica, pero en los papeles figuran como trabajadores en actividad, de otra forma no podrían tomar cargo y mientras lo toman cobran un proporcional de 3000 pesos que equivale a las vacaciones. Esto si tomaron cargo durante el año pasado. Pero no tienen derecho a cobrar ningún beneficio social porque técnicamente son trabajadores en actividad, pero en realidad no lo son porque no lograron tomar posesión de ningún interinato, por lo cual no cobran sueldo. Este es el caso de la profesora Natalia Aguilar que se animó a escribirle una carta al Gobernador para contarle su situación que es la de muchos, y pedirle ayuda.

“El estado está dando 10.000 pesos para ayudar a los independientes y personas que ya cobran asignación, pero nosotros los maestros reemplazantes no entramos en ninguna ayuda porque en la certificación negativa aparecemos como trabajadores en actividad, cuando en realidad solo estamos cobrando menos de 3.000 pesos que nos corresponde por vacaciones de los meses de enero y febrero. Le pido se acuerde de nosotros que servimos a la comunidad enseñando desde nuestro lugar. No es justo que por no estar titularizados se nos castigue”, es el pedido de la docente que se volvió la voz de muchos docentes más y espera una solución. (N.J.)