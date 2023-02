Estamos en campaña y los políticos buscan un micrófono a cómo dé lugar, aunque no tengan mucho para decir. Algunos hacen lo que pueden para no pasar desapercibidos; aunque a veces terminan enredándose con las palabras.

Esta va a ser una recopilación semanal de frases polémicas. Otro, quizá, la llamaría «bolufrases». Pero sería injusto: cada uno hace lo que puede con las palabras. Son interesantes, eso sí, porque, en algunos casos, dicen mucho más de lo que sus autores quisieran.

El título de la columna es «Esclavo de sus palabras» porque habla de quienes decidieron no ser dueños de su silencio.

Empecemos por el Presidente. “Solo China nos supera en crecimiento económico”. Las frases salieron de la boca de Alberto Fernández, quien parece estar peleado con la realidad. Esta necesidad de negar la fuerte crisis económica que nos afecta lo lleva a decir cosas insultantes, como esta. También tiró: “Los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente y fueron de buena fe”.

Una tercera frase de Alberto: “La Argentina en los 2 últimos años es el segundo país que más creció en el mundo”. Esto, además de insultante, es, claramente, una mentira. Aunque es obvio que ningún país crece mientras más personas se empobrecen, el sitio especializado Chequeado.com demostró con detalles la mentira: de acuerdo con datos del Banco Mundial, la economía argentina fue la sexta que más creció con respecto a 2020, con un alza del 16,1% del PBI. Sin embargo, el Presidente tomó como base de comparación el año 2020, cuando la economía argentina sufrió una fuerte caída (9,9%) por la pandemia del coronavirus; si se toma en consideración los datos de 2019 (previos a la pandemia), nuestro país fue el 27° país que más creció entre 54 naciones.

El impuestazo municipal llevó a que los funcionarios hicieran hasta lo imposible para que no se usara la palabra impuestazo. O para justificarlo. Agustina Gallo exprimió sus neuronas para encontrar excusas: Dijo que el impuestazo «se debe a la recategorización ya que había barrios registrados sin pavimento o cordón cuneta, por ejemplo, cuando esa situación se modificó». Es raro, porque algunos vecinos pasaron a pagar un 100% más, aunque ya tenían cordón cuneta antes de que asuma Bettina. Esta otra frase de Gallo es tremenda: «Todo lo que es impositivo va a subir siempre. Excede al Gobierno municipal, es una ciudad que uno lo ve en sus impuestos, que vuelven en obras. Tenemos la obligación de gobernar para los 700 mil salteños, y con fondos municipales llevamos muchas obras a los barrios».

Según Gallo la plata vuelve en obras. Pero otra funcionaria municipal no hizo más que buscar excusas para explicar por qué las obras municipales no se hacen o están casi paralizadas. «Lo que avanzamos de día, se roba de noche; desalienta», dijo María Angulo, Secretaria de Desarrollo Urbano de la Muni de Salta. El Tribuno no dudó en respaldarla con el título: «Robos complican diferentes obras públicas». Solo falta que Angulo culpe de la paralización de obras a los fantasmas o a la nefasta influencia de Mercurio retrógrado. Angulo tampoco habla de las sospechas de corrupción en la Muni: nada dice sobre esos funcionarios que no roban de noche, sino a plena luz del día.

El apellido Burlando ya dice mucho de un candidato a gobernador, así que no lo mencionaremos.

Sí es una verdadera burla que Nachito Jarsún haya intentando disfrazar de renuncia histórica, que este año no se candidatee a nada. Después de ocupar cargos durante 16 años, dijo: “Llegó el momento de tomar decisiones y sentía la necesidad de transmitirles que no voy a ser candidato en las próximas elecciones, cuando uno hace algo debe hacerlo a fondo”, afirmó. Además, hizo un especial agradecimiento al Gobernador por la oportunidad y el desafío de “sacar adelante la empresa Aguas del Norte”.

Por cierto, eso de comprometerse a fondo hasta ahora solo se ha traducido en sacarse unas fotos mirando cómo trabajan unos cortapastos.